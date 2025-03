Podczas ostatniej akcji sprzątania w Tatrzańskim Parku Narodowym (TPN) zebrano ponad 3 kilogramy śmieci z Doliny ku Dziurze, szlaku o długości niecałego kilometra. TPN apeluje do turystów o odpowiedzialność i zabieranie ze sobą odpadków.

Turyści w Tatrach na zdjęciu ilustracyjnym / Shutterstock

Tatrzański Park Narodowy stoi na straży czystości i naturalnego piękna polskich Tatr. Jednak nawet w tak malowniczym miejscu, jak Dolina ku Dziurze, nie brakuje świadectw ludzkiej nieodpowiedzialności. Ponad 3 kilogramy śmieci zebrano podczas wtorkowej akcji sprzątania - ilość ta jest alarmująca, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że szlak ma niespełna kilometr długości.

TPN przypomina w mediach społecznościowych zasadę: "Wniosłeś? Znieś". Każdy papierek, butelka czy chusteczka powinny wrócić do plecaka turysty, a nie pozostać w lesie.

W Tatrach nie ma koszy na śmieci przy szlakach, co jest świadomą decyzją mającą na celu ochronę dzikiej przyrody. Odpadki przyciągają zwierzęta, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Małe ssaki i owady mogą ginąć, uwięzione w butelkach, a większe zwierzęta, przyzwyczajone do łatwego pokarmu, tracą naturalne instynkty, co naraża je na śmierć głodową lub atak drapieżników.

Kosze na śmieci, nawet te odpowiednio zabezpieczone i regularnie opróżniane, wydzielałyby woń przyciągającą zwierzęta, co zwiększa ryzyko niechcianych spotkań na szlaku. Dlatego też TPN podkreśla, że kosze przy wejściach na szlaki nie są rozwiązaniem, ponieważ szybko stałyby się one miejscem gromadzenia dużych ilości odpadów, wabiąc dzikie zwierzęta w pobliże dróg i zabudowań.