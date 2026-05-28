W czerwcu stolica będzie świętować. Na początku miesiąca, 4 czerwca, przypada Święto Warszawy, a z tej okazji na Placu Zamkowym odbędzie się wyjątkowy koncert, podczas którego będzie można poczuć klimat "dawnej" stolicy. Wieczorem odbędą się pokazy filmowe m.in. "Niewinnych czarodziejów" Andrzeja Wajdy. 6 czerwca ulicami miasta przejdzie Parada Syrenki i rozpoczną się emocjonujące regaty na Wiśle. To jednak nie koniec ciekawych wydarzeń.

Zeszłoroczna Parada Syrenki

Koncerty i filmowe wieczory na Placu Zamkowym

Już 4 czerwca - w 37. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce - na Placu Zamkowym rozpocznie się Święto Warszawy. Od godziny 16:00 mieszkańcy będą mogli przenieść się w klimat dawnej stolicy dzięki koncertom inspirowanym warszawską tradycją. Na scenie pojawią się m.in. zespół Nicponie, Michał Fogg oraz Mała Orkiestra Dancingowa, która odtworzy brzmienie przedwojennej Warszawy.

Wieczorem zaplanowano pokazy filmowe pod hasłem "Warszawa wiecznie młoda", podczas których wyświetlone zostaną m.in. "Listy z Wilczej oraz film Andrzeja Wajdy "Niewinni czarodzieje". Wydarzenie potrwa do godziny 22:00.

Parada Syrenki i regaty na Wiśle

Jak informuje miasto, w sobotę 6 czerwca ulicami miasta przejdzie V Parada Syrenki – jedno z najbardziej kolorowych wydarzeń Święta Warszawy. Barwny korowód z udziałem miejskich syrenek, artystów, orkiestr i tancerzy wyruszy o godzinie 13:00 z Ronda de Gaulle'a i przejdzie Traktem Królewskim na Plac Zamkowy. Na trasie nie zabraknie pokazów tanecznych, muzycznych oraz artystycznych niespodzianek. Finałem będzie koncert Roxie na Placu Zamkowym.

Podczas tego samego weekendu, 6 i 7 czerwca, Wisła stanie się areną Regat o Puchar Prezydenta Warszawy. Ponad 20 załóg będzie rywalizować w różnych klasach jachtów, a zwieńczeniem sobotnich zmagań będzie parada kolorowych żagli na Wiśle. Na mieszkańców czekać będzie także miasteczko żeglarskie z warsztatami, atrakcjami dla rodzin i animacjami. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.