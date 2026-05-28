Co najmniej 10 osób zginęło w pożarze akademika dla dziewcząt w kenijskim mieście Nakuru. Przyczyna pojawienia się ognia nie jest jeszcze znana.
Do pożaru doszło w nocy ze środy na czwartek w Nakuru, mieście w środkowo-zachodniej Kenii.
Reuters informuje, że ogień w akademiku dla dziewcząt Utumishi Girls Academy pojawił się około godziny 1:00 czasu lokalnego (godzina do "przodu" względem czasu polskiego).
Zginęło co najmniej 10 osób. To przygnębiająca i smutna sytuacja - powiedział przedstawiciel lokalnej policji Masoud Mwinyi do zrozpaczonych rodziców zgromadzonych przed budynkiem, cytowany przez stację telewizyjną Citizen Television.
Na miejsce wysłano liczne służby, aby ugasić pożar i ewakuować pozostałe uczennice. Przyczyna pojawienia się ognia w akademiku na razie nie jest znana.
Reuters przypomina, że w 2024 roku, w pobliskim hrabstwie Nyeri, w wyniku pożaru szkolnego internatu zginęło 21 uczniów.