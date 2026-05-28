Startuje Kortowiada 2026 w Olsztynie, czyli 65. Juwenalia Olsztyńskie. Przed południem ze Starego Miasta do kampusu uniwersyteckiego w Kortowie wyruszy pochód studentów, którzy zaczynają swoje święto. Pochód spowoduje zamknięcie kilku ulic w centrum i zmiany w organizacji ruchu. Jak informują organizatorzy, otwarcie bram na Plaży Kortowskiej każdego dnia zaplanowano na 15:30, a pierwsze koncerty będą rozpoczynać się o 16:00.

Koncert Afromental

Kortowiada spowoduje utrudnienia w ruchu w Olsztynie

Olsztyński ratusz poinformował w komunikacie, że pochód studentów będzie szedł prawym pasem jezdni z centrum w stronę Kortowa.

Ze Starego Miasta parada wyruszy o godz. 10 i przejdzie ulicami: Prostą, Mochnackiego, Śliwy i Warszawską. Na kampus uniwersytecki parada ma dotrzeć ok. godz. 12.30.

W związku z przemarszem studentów w centrum Olsztyna zmieni się organizacja ruchu i trasy kursowania komunikacji publicznej. Ratusz podał, że w czasie parady przejazd w ogóle nie będzie niemożliwy, a autobusy linii 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 119, 127, 128, 135, 136 i 145 zostaną skierowane na objazdy najbliższymi równoległymi ulicami. Zostanie też zamknięty wjazd w ul. Prawocheńskiego.

W związku z Kortowiadą w piątek 29 maja i sobotę 30 maja wieczorami linie 103, 109 i 130 będą kursować z większą częstotliwością. Autobusy w kierunku kampusu oznaczone zostaną dopiskiem "Kortowiada" na tablicach kierunkowych. Po zakończeniu koncertów w czwartek, planowo o godz. 0:05 i 1:15, w piątek o godz. 0:15 i 1:15 oraz w sobotę o godz. 0:10 i 1:20, z przystanku Uniwersytet-Centrum Konferencyjne odjedzie łącznie 30 autobusów na liniach 103, 109 i 130.

We wszystkie dni Kortowiady nocne linie N01 i N02 obsługiwane będą autobusami przegubowymi, a na liniach nocnych uruchomione zostaną dodatkowe kursy z Dworca Głównego.

Na czas imprezy zawieszono działanie przystanku Uniwersytet-Stadion w kierunku centrum miasta.