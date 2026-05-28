Jak co roku krakowskie instytucje kultury i edukacji przygotowały bogaty program wydarzeń z okazji Dnia Dziecka. Na najmłodszych mieszkańców oraz ich rodziny czekają koncerty, warsztaty, animacje, pokazy naukowe, gry, zabawy i wiele innych atrakcji w różnych częściach Krakowa. Sprawdź szczegóły atrakcji.
W sobotę, 30 maja, wyjątkowe świętowanie zaplanowało Nowohuckie Centrum Kultury. W ramach "Dnia Dziecka w NCK" dzieci będą mogły wziąć udział w warsztatach Nowohuckiego Uniwersytetu Dzieci - od zajęć detektywistycznych i przyrodniczych, przez kodowanie z robotami, aż po tworzenie komiksów.
Organizatorzy nie zapomnieli o rodzinnych planszówkach, wspólnym układaniu puzzli i muzycznych atrakcjach dla najmłodszych.
31 maja w niedzielę na terenie zielonym Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka odbędzie się Bieńczycki Festyn Rodzinny.
W programie przewidziano występy artystyczne, konkursy, animacje, dmuchańce, pokazy służb miejskich oraz turniej piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Silver Moon.
Tego samego dnia (31 maja) świętowanie odbędzie się także podczas "Kolorowego Dnia Dziecka w Ruszczy". Na placu przy Dworze Popielów dzieci będą mogły korzystać z animacji, zabaw, dmuchańców i słodkiego poczęstunku.
W programie nie zabraknie muzyki, tańców oraz licznych niespodzianek dla całych rodzin.
W ostatnią niedzielę maja Centrum Kongresowe ICE Kraków zaprasza na wydarzenie "Dzień dobry ICE Kraków". Wśród atrakcji znajdą się koncert "Filmowa Symfonia", projekcja filmu "Sing 2", warsztaty naukowe, plastyczne i taneczne, a także rodzinne aktywności przygotowane przez miejskie instytucje i partnerów wydarzenia.
Uczestnicy będą mogli również zajrzeć za kulisy ICE Kraków i poznać obiekt od niedostępnej na co dzień strony.
To tylko część atrakcji przygotowanych z okazji Dnia Dziecka przez Miasto Kraków. Szczegółowe informacje oraz pełny program wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej Kraków dla dzieci.
Dzień Dziecka w Krakowie zapowiada się wyjątkowo kolorowo i radośnie - warto zaplanować rodzinny weekend pełen niezapomnianych wrażeń.