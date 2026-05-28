Jak co roku krakowskie instytucje kultury i edukacji przygotowały bogaty program wydarzeń z okazji Dnia Dziecka. Na najmłodszych mieszkańców oraz ich rodziny czekają koncerty, warsztaty, animacje, pokazy naukowe, gry, zabawy i wiele innych atrakcji w różnych częściach Krakowa. Sprawdź szczegóły atrakcji.

Warsztaty, gry i muzyka w Nowohuckim Centrum Kultury

W sobotę, 30 maja, wyjątkowe świętowanie zaplanowało Nowohuckie Centrum Kultury. W ramach "Dnia Dziecka w NCK" dzieci będą mogły wziąć udział w warsztatach Nowohuckiego Uniwersytetu Dzieci - od zajęć detektywistycznych i przyrodniczych, przez kodowanie z robotami, aż po tworzenie komiksów.

Organizatorzy nie zapomnieli o rodzinnych planszówkach, wspólnym układaniu puzzli i muzycznych atrakcjach dla najmłodszych.



Festyn rodzinny i koncerty w Bieńczycach

31 maja w niedzielę na terenie zielonym Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka odbędzie się Bieńczycki Festyn Rodzinny.

W programie przewidziano występy artystyczne, konkursy, animacje, dmuchańce, pokazy służb miejskich oraz turniej piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Silver Moon.

Kolorowy Dzień Dziecka w Ruszczy

Tego samego dnia (31 maja) świętowanie odbędzie się także podczas "Kolorowego Dnia Dziecka w Ruszczy". Na placu przy Dworze Popielów dzieci będą mogły korzystać z animacji, zabaw, dmuchańców i słodkiego poczęstunku.

W programie nie zabraknie muzyki, tańców oraz licznych niespodzianek dla całych rodzin.

ICE Kraków otwiera drzwi dla najmłodszych

W ostatnią niedzielę maja Centrum Kongresowe ICE Kraków zaprasza na wydarzenie "Dzień dobry ICE Kraków". Wśród atrakcji znajdą się koncert "Filmowa Symfonia", projekcja filmu "Sing 2", warsztaty naukowe, plastyczne i taneczne, a także rodzinne aktywności przygotowane przez miejskie instytucje i partnerów wydarzenia.

Uczestnicy będą mogli również zajrzeć za kulisy ICE Kraków i poznać obiekt od niedostępnej na co dzień strony.



To tylko część atrakcji przygotowanych z okazji Dnia Dziecka przez Miasto Kraków. Szczegółowe informacje oraz pełny program wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej Kraków dla dzieci.

Dzień Dziecka w Krakowie zapowiada się wyjątkowo kolorowo i radośnie - warto zaplanować rodzinny weekend pełen niezapomnianych wrażeń.