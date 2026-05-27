Najpóźniej w przyszłym tygodniu Prawo i Sprawiedliwość złoży wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego - dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. "Są dwa zarzuty wobec szefa MSWiA" - powiedział w sejmowym studiu Radia RMF24 poseł PiS-u Krzysztof Szczucki.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński

Prawo i Sprawiedliwość po raz kolejny w tej kadencji Sejmu złoży wniosek o wotum nieufności wobec jednego z ministrów Donalda Tuska. Tym razem chodzi o szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.

W rozmowie z Kacprem Wróblewskim na antenie Radia RMF24 poseł PiS-u Krzysztof Szczucki zdradził, że wniosek niemal jest już gotowy i pojawią się w nim dwa zarzuty.

Kompletna nieudolność, jeżeli chodzi o nadzór nad służbami w sprawach tych fałszywych alarmów. To jest jedna rzecz. Druga to transkrypcja małżeństw zawieranych za granicą, która w sposób, w jaki została przyjęta, całkowicie narusza konstytucję. Nie można rozporządzeniem zmienić konstytucji i to wszyscy fachowcy mówią, że to jest niezgodne z artykułem osiemnastym - słyszymy od polityka prawicy, który podkreśla, że wniosek lada chwila zostanie złożony u marszałka Sejmu.

Myślę, że stanie się to na tym posiedzeniu, albo w przyszłym tygodniu. To jest kwestia kilkudziesięciu godzin, może kilku dni, żeby doszlifować ten wniosek - powiedział polityk.