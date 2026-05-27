Politechnika Wrocławska otwiera pierwszy w Polsce kierunek kształcący specjalistów ds. infrastruktury technicznej uzdrowisk i sanatoriów. Nowatorskie studia „zarządzanie infrastrukturą i środowiskiem” ruszą już od nowego roku akademickiego.

Kierunek "zarządzanie infrastrukturą i środowiskiem" będzie realizowany w filii uczelni w Jeleniej Górze, gdzie znajduje się najstarsze uzdrowisko na obecnych ziemiach polskich - Uzdrowisko Cieplice.

Na pierwszy rok przewidziano 45 miejsc. Za prowadzenie kierunku odpowiada Wydział Inżynierii Środowiska, a w zajęciach uczestniczyć będą również specjaliści z innych wydziałów, m.in. Architektury, Elektrycznego, Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Zarządzania oraz Mechanicznego.

Odpowiedź na potrzeby rynku

Nowy kierunek to reakcja na dynamiczny rozwój branży uzdrowiskowej i sanatoryjnej w Polsce, szczególnie na Dolnym Śląsku, gdzie tradycje uzdrowiskowe sięgają setek lat. Rosnące znaczenie efektywnego zarządzania zasobami środowiska w gminach uzdrowiskowych, a także rozbudowa infrastruktury geotermalnej, wymuszają kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr.

Dr hab. inż. Edyta Dudkiewicz, prof. uczelni z Wydziału Inżynierii Środowiska, członkini komisji programowej kierunku, podkreśliła, że nowy kierunek to jedyna taka oferta edukacyjna w Polsce. Obejmuje nie tylko tradycyjne uzdrowiska, ale również pływalnie, aquaparki, termy, obiekty SPA, sanatoryjne, odnowy biologicznej i regeneracji powysiłkowej sportowców, które cieszą się ogromną popularnością. Za komfortem kuracjuszy i klientów komercyjnych stoi rozbudowana infrastruktura techniczna ukryta w podbaseniach, ujęciach wody i pomieszczeniach technicznych, która wymaga profesjonalnego zaprojektowania, utrzymania i ciągłej modernizacji - podkreślała.

Praktyczne podejście i nowoczesne technologie

Program studiów został przygotowany w ścisłej współpracy z przedstawicielami miast i gmin uzdrowiskowych, uwzględniając potrzeby w zakresie energii, klimatu i środowiska. Studenci będą mogli wybierać spośród dziesięciu modułów, dostosowując ścieżkę edukacyjną do własnych zainteresowań.

Dodatkowo uczą się wykorzystywać narzędzia cyfrowe i technologie sztucznej inteligencji w analizie danych oraz optymalizacji pracy instalacji - mówi dr inż. Piotr Jadwiszczak, prodziekan ds. finansowych i organizacyjnych Wydziału Inżynierii Środowiska.

Ekologia i ekonomia w centrum uwagi

Ważnym elementem programu jest położenie nacisku na aspekty ekonomiczne i środowiskowe. Studenci dowiedzą się m.in., jak efektywnie wykorzystywać energię wód termalnych do ogrzewania budynków, jednocześnie ograniczając niską emisję i smog w miejscowościach uzdrowiskowych.

Istotną częścią nauki będzie również właściwe gospodarowanie naturalnymi surowcami leczniczymi, od ich wydobycia, przez wykorzystanie, aż po utylizację po zabiegach.