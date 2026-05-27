"Chyba jest to niemożliwe" - tak na pytanie o możliwość wystawienia wspólnego kandydata koalicji rządzącej na prezydenta Krakowa po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego odpowiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska z klubu parlamentarnego Centrum. "Kraków w bardzo kontrowersyjny sposób wprowadził Strefę Czystego Transportu. Uważam, że wprowadzając ją, trzeba równoważyć rozwój transportu zbiorowego, miejskiego, a nie być nastawionym na zarabianie" - stwierdziła, dodając, że Centrum jeszcze nie ustaliło, czy wystawi swojego kandydata.

"Małpki" w systemie kaucyjnym? Co z podatkiem?

Nie będzie podatku od systemu kaucyjnego. Odzyskujemy pieniądze, które sami za kaucję uiszczamy, zresztą wypowiadał się już w tej sprawie minister finansów. Od niezwróconej kaucji płaci się podatek VAT, ale płacą tylko operatorzy - powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM Paulina Hennig-Kloska z klubu parlamentarnego Centrum.

Nigdy nie mówiłam o zawiązywaniu znajomości przy butelkomatach, to jest fake news. Cieszę się, że system kaucyjny odbudowuje swoje zaufanie. Mamy ponad 50 tys. punktów odbioru opakowań. Najwięcej oczywiście trafia do tych punktów zautomatyzowanych, które stanowią trochę ponad 20 proc., stąd też kolejki przy butelkomatach (…). Przez cztery miesiące wróciło do systemu ponad miliard opakowań (...). Małe opakowania szklane wejdą do systemu kaucyjnego - to kwestia tego kiedy, a nie czy - stwierdziła minister.

Hennig-Kloska komentuje zatrzymanie podejrzanych ws. serii fałszywych alarmów

Trzy osoby zostały zatrzymane w związku z ostatnią serią fałszywych alarmów. Jedna z tych osób została aresztowana. Takie informacje przekazał o poranku w rozmowie w TVN24 szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Teraz trzeba ustalić motywy działania i ustalić, czy działali na czyjeś zlecenie, czy podejmowali tak niebezpieczne inicjatywy z głupoty. To, co jest najważniejsze to to, że zostali zatrzymani, bo nie możemy doprowadzić do tego, żeby nasze służby były stygmatyzowane. Straż pożarna musi działać niezwłocznie, gdy dostaje zgłoszenie o zagrożenia życia lub zdrowia - powiedziała minister w Porannej rozmowie w RMF FM.

Segregacja odpadów - problemów przybywa, zamiast ubywać?

Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM Tomasz Terlikowski zwrócił uwagę - podając przykład mieszkańców Warszawy - że słychać coraz więcej uwag dotyczących kwestii segregacji odpadów - butelki nosimy sami, a elektrośmieci oraz gabarytowe - i nie tylko - śmieci musimy często zawozić na PSZOK, przeważnie stojąc w gigantycznej kolejce. Teraz jeszcze nam w górę idą ceny za wywóz śmieci.

Jeżeli rośnie płaca minimalna, jeżeli rośnie płaca średnia i trzeba więcej zapłacić kierowcom, którzy zajmują się logistyką, przewożeniem śmieci, jeżeli więcej trzeba zapłacić za transport, bo rośnie cena benzyny na stacjach, to niestety rośnie koszt obsługi odpadów. Ciężko to kwestionować. To oczywiście wymaga też gimnastyki ze strony samorządu, by lepiej to organizować - powiedziała minister.

Co może zmienić tę sytuację? Rozproszona odpowiedzialność producenta, którą wprowadzamy w Polsce w pełnym zakresie. Czyli producent, który wprowadza odpad do systemu, będzie w związku z tym ponosił koszty, co będzie - liczymy - sprawiało, że każdy producent trzy razy zastanowi się, czy dany odpad wprowadzać do systemu. Przykładem jest tzw. marchewa w markecie. Marchewka w opakowaniu i bez opakowania. Każda marchewka, po której zostaje plastikowy worek, stanowi dodatkowy koszt utylizacji odpadów - wyjaśniła Paulina Hennig-Kloska.

Kontrowersyjny ETS

ETS 2 został wprowadzony przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Widzimy błędy poprzedników i negocjujemy rewizję ETS 2. Oddaliliśmy ją w czasie. Chcemy, żeby ten system był dobrowolny - przynajmniej do 2030 roku. Będziemy negocjować do końca - tak o tzw. Europejskim Sytemie Handlu Emisjami powiedziła minister klimatu i środowiska.

Warto przypomnieć, że że system EU ETS - kluczowe narzędzie obniżania emisji przez Unię Europejską - oparty jest na zasadzie "zanieczyszczający płaci", a podmioty nim objęte co roku muszą kupować uprawnienia, które odpowiadają ich emisjom. Ustalane są też limity uprawnień, jakie pojawiają się na rynku. Limity są też zmniejszane, co ma stanowić bodziec finansowy dla przedsiębiorstw, by ograniczać swoją emisyjność.

Paulina Hennig-Kloska / Jakub Rutka / RMF FM

