Miłosza Motykę w Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy m.in. o to, jak planuje rozwiązać problemy dotykające górnictwo. Co dalej z mrożeniem cen energii? Jakie osoby zostaną powołane na stanowiska wiceministrów? Kiedy powstaną elektrownie jądrowe? Co z ustawą "wiatrakową"?