W niedzielę do sprawy odniósł się Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

"Panie Matecki, znowu rozsiewa pan fake newsy. Funkcjonariusze KWP w Szczecinie już wcześniej wylegitymowali siedzące pod tym drzewem osoby. To perfidne kłamstwo sugerowane przez pana, że jest to jakaś 'masowa migracja', tam odpoczywali rdzenni Polacy z dziada pradziada. Mimo, że policja szybko to swoim wpisem wyjaśniła, to pana kumple te matactwo nadal rozpowszechniają (...)" - napisał rzecznik resortu.

"Przy okazji przypomnę inne przykłady hejtu i dezinformacji. Niedawno do Gorzowa przyjechał zespół z Senegalu. Nakręcono film, gdy artyści zwiedzali miasto. To pana kumple z PiS wzięli ich wówczas za imigrantów i rozpoczęli potężny hejt. W Zamościu zagraniczni artyści wracali na nocleg, gdy w ich stronę padały wulgarne słowa. Straż Miejska odbierała zgłoszenia od zmanipulowanych ludzi, którzy domagali się interwencji, bo po rynku chodzą imigranci. Mam nieodparte wrażenie, że ci co zgodnie z rosyjską doktryną tak podle szczują na obcokrajowców, sami później najgłośniej lamentują, dziwiąc się, że zagraniczni turyści nie chcą przyjeżdżać na wypoczynek do Polski, zwiedzać nasz piękny i kiedyś bardzo gościnny kraj" - dodał Jacek Dobrzyński.