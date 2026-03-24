"Polityka Viktora Orbana w obszarze stosunków z Rosją, stosunków z Ukrainą - my się z nią po prostu nie zgadamy. Można nawet powiedzieć: potępiamy. Nie zmienia to faktu, że w wielu innych obszarach jest nam po drodze i nie tylko nam politycznie, ale również uważam, że Polsce" - mówił o premierze Węgier Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości. Jak zaznaczył, jego ugrupowanie wolałoby, żeby wybory wygrał właśnie Viktor Orban.

W wielu sprawach Viktor Orban ma podobne zdanie co Polska i zdania leżące w interesie Polski, przede wszystkim sprzeciwu wobec centralizacyjnych zapędów w Unii Europejskiej - przyznał Marcin Horała.

Gospodarz rozmowy, Tomasz Terlikowski, zapytał więc swojego gościa, co jego zdaniem jest większym zagrożeniem dla Polski - polityka Rosji i wspierający ją Viktor Orban czy centralizacyjna polityka UE?

I to, i to jest zagrożeniem. Oczywiście większym na dzień dobry jest agresja rosyjska, gdyby ona miała nastąpić, ale w dłuższej perspektywie również centralizacyjna polityka Unii Europejskiej. (...) Jest taka duża pokusa po stronie władz europejskich, żeby dogadać się z Rosją kosztem Polski i to już widzieliśmy - odpowiedział.

