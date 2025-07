"Patrole, które pan Bąkiewicz organizuje, nie mają na celu łapania migrantów, tylko potęgowanie problemu, z którym już i tak rząd sobie z trudnościami radzi" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM gen. Stanisław Koziej. Były szef BBN i były wiceszef MON zwrócił też uwagę na "bardzo niepokojące" słowa Jarosława Kaczyńskiego.

Kontrole na granicach? "Wymuszona decyzja"

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, czy przywrócenie kontroli na granicach z Niemcami i Litwą to dobra decyzja. Wymuszona moim zdaniem - powiedział gen. Stanisław Koziej, zwracając uwagę na dwa źródła tej decyzji.

Pierwsza, podstawowa, czyli wojna hybrydowa, rosyjska presja migracyjna na polską granicę, w ogóle na granicę UE. Putin na razie chyba się cieszy bardzo z tego, co się dzieje - mówił gość RMF FM. Druga to jest ta wewnętrzna, niestety źródłowa przyczyna. To jest nasza polityka wewnętrzna i niestety nie ma świętości w tej polityce. Jak widać, bezpieczeństwo nie jest tym sanktuarium polskiej polityki, jakim powinno być moim zdaniem - dodał były szef BBN.

Gen. Koziej o "niepokojących słowach" prezesa PiS

Gen. Stanisław Koziej odniósł się też do pytania o Ruch Obrony Granic. Tutaj chodzi o to, aby stworzyć kłopoty konkurentowi politycznemu, drugiej stronie, w tym przypadku rządowi. Te patrole, które pan Bąkiewicz organizuje, przecież nie mają na celu łapania tych migrantów, tylko mają na celu stworzenie problemu i potęgowanie problemu, z którym już i tak rząd sobie z trudnościami radzi. W związku z tym to jest taka antyrządowa akcja opozycji na polu bezpieczeństwa, moim zdaniem bardzo ryzykowna i bardzo niebezpieczna - podkreślił gen. Koziej.

Proszę zauważyć, co powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. To mnie strasznie zaniepokoiło, gdy powiedział: "ja wam dziękuję, że rękami i ciałem bronicie, ale może przyjdzie taki czas, że trzeba będzie coś do tej ręki wziąć". No to jest bardzo niepokojące - zaznaczył były wiceszef MON.

Ruch Obrony Granic powinien się rozwiązać dla dobra państwa - podkreślił gość RMF FM.

Gen. Koziej: Te pożary dziwnie wyglądają

Tomasz Terlikowski pytał także o serię pożarów w Polsce, w tym ostatni gigantyczny pożar w Ząbkach. Czy to mogą być działania inspirowane z Rosji? Niestety takie podejrzenia są w pełni uzasadnione. Inna sprawa, że warunki pogodowe sprzyjają tego typu różnym pożarom, ale jest ich za dużo i dziwnie moim zdaniem jednak wyglądają - mówił gen. Koziej.

Tym bardziej, że mamy już takie doświadczenia. Te czarne ludziki czy szare ludziki, bo nie zielone ludziki rosyjskie, ale te szare - ja nazywam tych wynajmowanych mafiozów czy różnych przestępców kryminalnych w Polsce do wykonywania tego typu zadań - że te szare ludziki działają w Polsce i być może w niektórych przypadkach oni właśnie są tymi, którzy powodują pożary - podkreślił.

Co Władimir Putin chciałby uzyskać w ten sposób? Chciałby uzyskać to, co uzyskuje przez całą presję hybrydową na Polskę, straszenie opinii publicznej, wywoływanie niepokojów, wywoływanie podejrzeń jeden do drugiego, sporów wewnętrznych - dodał gość Porannej rozmowy.

Gen. Koziej o nowym szefie BBN

Były szef BBN był pytany także o nowego szefa BBN, którym ma być prof. Sławomir Cenckiewicz. Czy to dobra decyzja nowego prezydenta? Wspomniał pan, że byłem szefem BBN i w związku z tym moje opinie te oceny są skażone miłością do tej instytucji - odpowiedział gość RMF FM.

Jestem skłonny, żeby jednak nie oceniać zawczasu, jak oni będą działali. Po owocach ich poznacie - dodał.

Jestem ciekaw, na ile zmieni się postępowanie szefa BBN pana profesora Cenckiewicza, jego dotychczasowa działalność. Zmieni czy nie zmieni? Jest jakaś szansa. Nawet mała. Ja jako były szef BBN będę się czepiał nawet tej małej szansy, bo chciałbym, aby ona była realizowana, żeby BBN został taką otwartą instytucją na wszystkie siły dla różnych ekspertów, ponadpartyjny - podkreślił.

