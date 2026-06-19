Maciej Lasek, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, został odwołany - poinformował w Porannej rozmowie w RMF FM minister infrastruktury Dariusz Klimczak. W miejsce Laska powołany został Piotr Malepszak.

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Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dariusz Klimczak o odwołaniu Macieja Laska i bazie USA w Polsce

Dariusz Klimczak: Maciej Lasek złożył dymisję

Zgodnie z decyzją prezesa Rady Ministrów pełnomocnik do spraw CPK Maciej Lasek został odwołany z dniem dzisiejszym, a powołany na to stanowisko został dotychczasowy wiceminister infrastruktury, odpowiedzialny za kolej Piotr Malepszak - powiedział w RMF FM Dariusz Klimczak.

Wczoraj wieczorem przekazałem panu ministrowi Laskowi dokument podpisany przez prezesa Rady Ministrów. Tam nie ma uzasadnienia. Jest odwołanie. Rozmawiałem z panem Maciejem Laskiem. Przekazał mi jedynie, że to jest na jego prośbę, to on złożył dymisję - mówił Klimczak.

Powiedział mi, że pewien ważny etap budowy nowego lotniska i kolei dużych prędkości został zamknięty. Z jego punktu widzenia kluczowy - dodał minister.

Dariusz Klimczak i Maciej Lasek / RMF FM

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To jest wielki sukces Polski, ale także prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza - tak Klimczak komentował fakt, że Stany Zjednoczone chcą rozmawiać i doprowadzić do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

Uważam, że kluczową rolę odegrał wicepremier, bo to jego robocze kontakty ze swoim odpowiednikiem, prace, które toczyły się od dawna, przyniosły finał - mówił Klimczak, dopytywany o rolę prezydenta Karola Nawrockiego w tej sprawie.

Minister infrastruktury zapewnił, że będzie współpracował z MON przy budowie nowej bazy. Gdzie może zostać zlokalizowana? To zostawię ministrowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Wiem, że zgłaszają się do niego już samorządowcy z całego kraju, którzy chętnie także włączą się w ten proces. To bardzo poważne przedsięwzięcie - powiedział.

To będzie wspólna decyzja Amerykanów i naszego rządu. Opinia amerykańska oczywiście jest bardzo ważna, ale my także będziemy rekomendowali te miejsca w Polsce, które z naszego punktu widzenia wojskowego, ale także infrastrukturalnego, strategicznego, są predestynowane do tego - podkreślił.

Klimczak pytany był też o koszty takiej inwestycji. Nie chciałbym tu się posługiwać żadnymi kosztami. Uważam, że bezpieczeństwo nie ma ceny, szczególnie w tych uwarunkowaniach geopolitycznych, które dzisiaj są za naszą wschodnią i nie tylko wschodnią granicą - powiedział.

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Dariusz Klimczak potwierdził, że rząd chce zaostrzyć przepisy dotyczące uprawnień dla pochodzących z zagranicy kierowców taksówek.

Przede wszystkim chcemy uszczegółowić wymagania dotyczące powiązania licencji i samochodu, tak, żeby tutaj ta sprawa była jasna. I druga sprawa, czyli związana z niekaralnością kandydata na kierowcę w firmie taksówkarskiej, czy na aplikację, czy jakiejkolwiek innej. Dotychczas wymaga się tylko zaświadczenia o niekaralności z polskiego systemu. A wiemy, że jeżeli ktoś przyjechał z państwa spoza Unii Europejskiej i jest od kilku tygodni w Polsce, to trudno, żeby był w tym systemie, więc będziemy wymagać zaświadczenia o niekaralności z kraju pochodzenia - powiedział minister.

Klimczak dopytywany był też o ewentualny dodatkowy egzamin dla kierowców z zagranicy. Są kierowcy, którzy mają prawo jazdy europejskie z Unii, z konwencji wiedeńskiej i genewskiej, i spoza tej konwencji, i każdy jest zobligowany do stosowania innych przepisów. Chciałbym je uprościć, ujednoznacznić. Nie ma według mnie większego znaczenia, z jakiego państwa się pochodzi - mówił Klimczak.

Jak dodał, "na przykład spoza konwencji jest Bangladesz, a państwa postsowieckie generalnie należą. Większość państw należy do konwencji wiedeńskiej. I tutaj nie ma takich ostrych przepisów, że oni muszą zdawać egzamin". Jak mówił, "plan minimum to jest obowiązek odbycia kursu na Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy".

Wydaje się, ale chciałbym, żeby to potwierdzili ci, którzy będą rekomendowali tę zmianę przepisów, podstawowa znajomość języka polskiego powinna jednak być - mówił Klimczak o kierowcach z zagranicy.

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