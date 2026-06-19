Katastrofa budowlana w Dębowcu w Śląskiem. Zawalił się tam niewielki most nad rzeką Knajką. Droga, która tam biegnie, jest całkowicie nieprzejezdna. Mieszkańcy muszą korzystać z długich objazdów.

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Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną zawalenia się mostu w Dębowcu mogło być jego przeciążenie i nadmierna eksploatacja.

Konstrukcja została doszczętnie zniszczona. Do rzeki Knajki runęły bariery ochronne oraz fragment asfaltowej nawierzchni drogi.





Droga zamknięta, mieszkańcy korzystają z objazdów

W wyniku katastrofy ulica Szkolna w Dębowcu została zamknięta dla ruchu. To ważna trasa dla lokalnej społeczności, łącząca Dębowiec z Ochabami i umożliwiająca dojazd do drogi krajowej nr 81.

Teraz mieszkańcy muszą korzystać z kilkukilometrowych objazdów przez Wiślicę lub Simoradz. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych w wyniku zawalenia się mostu.



Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia. Służby pracują nad zabezpieczeniem miejsca katastrofy i ustaleniem szczegółowych przyczyn zdarzenia.

Mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość i korzystać z wyznaczonych objazdów.