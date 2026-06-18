Aż sześć goli zobaczyli kibice, którzy w środę usiedli na trybunach Dallas Stadium w amerykańskim Arlington. Europejski hit nie zawiódł - po emocjonującym spotkaniu Anglicy pokonali Chorwatów 4:2.

Radość piłkarzy reprezentacji Anglii - Jude'a Bellinghama i Harry'ego Kane'a - po golu strzelonym Chorwacji / JEFFREY MCWHORTER / PAP/EPA

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Anglia pokonała Chorwację 4:2 (2:2) w meczu grupy L piłkarskich mistrzostw świata, który odbył się na Dallas Stadium w Arlington.

Zdobywając dwa gole, Anglik Harry Kane powiększył swój dorobek w historii występów w mistrzostwach świata do 10 trafień. Jest jednym z 16 piłkarzy, którzy uzyskali w tym turnieju dwucyfrową liczbę bramek.

Rekord przez 12 lat należał do Niemca Miroslava Klose, ale we wtorek wyrównał go Argentyńczyk Lionel Messi - obaj mają po 16 bramek.

W innym spotkaniu grupy L Ghana zmierzy się z Panamą (początek o godz. 1:00 w czwartek).

Anglia - Chorwacja 4:2 (2:2)

Bramki: 1:0 Harry Kane (12., rzut karny), 1:1 Martin Baturina (36.), 2:1 Harry Kane (42.), 2:2 Petar Musa (45+5.), 3:2 Jude Bellingham (47.), 4:2 Marcus Rashford (85.).

Sędzia: Clement Turpin (Francja).

Widzów: 70 389.