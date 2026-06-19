Polska sztuka osiąga coraz wyższe ceny na aukcjach, a rekordowe transakcje pokazują rosnące zainteresowanie rodzimymi twórcami zarówno w kraju, jak i za granicą. Dziś najcenniejsze dzieła polskich artystów osiągają wartości liczone nie w milionach, lecz w dziesiątkach milionów złotych.

Dzieła polskich twórców osiągają na aukcjach wielomilionowe kwoty (Na zdjęciu ilustracyjnym jeden z obrazów Wojciecha Fangora) / Albert Zawada / PAP

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W czerwcu tego roku padł rekord, jeśli chodzi o najdrożej sprzedane dzieło współczesnego artysty na polskim rynku aukcyjnym. Monumentalna instalacja "Bambini" autorstwa Magdaleny Abakanowicz zmieniła właściciela za 16,13 mln zł. Praca składa się z 83 figur, powstałych na przełomie 1998 i 1999 r.

Kompozycja "Bambini” Magdaleny Abakanowicz prezentowana w Muzeum Śląskim w Katowicach / Tomasz Wiktor / PAP

Co ciekawe, inna grupa rzeźbiarska autorstwa Abakanowicz, "Tłum III", w 2021 r. została sprzedana za 13,2 mln zł.

Aktualnym rekordzistą, jeśli chodzi o najdrożej sprzedane dzieło w Polsce, jest obraz "Rzeczywistość" Jacka Malczewskiego. W czerwcu 2025 roku płótno zostało sprzedane na aukcji za 22,2 mln zł. Przez lata uznawano je za zaginione. Jest jednym z najważniejszych dzieł symbolizmu w polskim malarstwie i powstało w najlepszym okresie twórczości artysty.

"Rzeczywistość" Jacka Malczewskiego / Rafał Guz / PAP

Malczewski w barokowej wręcz kompozycji dotknął najważniejszych tematów, które nurtowały go przez całą twórczość: misji artysty, patriotycznego posłannictwa sztuki oraz romantycznych i narodowych mitów. Przedstawia wielowątkową scenę z dużą liczbą postaci symbolizujących upadek Rzeczypospolitej i powstańczą historię zniewolonego kraju - opisywała Agata Szkup, historyk sztuki i prezes zarządu DESA Unicum.

Ogromnym zainteresowaniem kolekcjonerów cieszy się także twórczość Tamary Łempickiej. "Portret Marjorie Ferry" jej autorstwa to oficjalnie najdroższy obraz namalowany przez polskiego artystę. W 2020 roku praca pobiła rekord i została sprzedana za ponad 82 miliony złotych na aukcji w londyńskim Christie’s. Marjorie Ferry to angielska śpiewaczka, którą artystka ukazała w charakterystycznym dla siebie stylu.

Rok wcześniej "La Tunique Rose" Łempickiej sprzedano na zagranicznej aukcji za około 50 mln zł.