Polska sztuka osiąga coraz wyższe ceny na aukcjach, a rekordowe transakcje pokazują rosnące zainteresowanie rodzimymi twórcami zarówno w kraju, jak i za granicą. Dziś najcenniejsze dzieła polskich artystów osiągają wartości liczone nie w milionach, lecz w dziesiątkach milionów złotych.

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W czerwcu tego roku padł rekord, jeśli chodzi o najdrożej sprzedane dzieło współczesnego artysty na polskim rynku aukcyjnym. Monumentalna instalacja "Bambini" autorstwa Magdaleny Abakanowicz zmieniła właściciela za 16,13 mln zł. Praca składa się z 83 figur, powstałych na przełomie 1998 i 1999 r. 

Co ciekawe, inna grupa rzeźbiarska autorstwa Abakanowicz, "Tłum III", w 2021 r. została sprzedana za 13,2 mln zł.

Aktualnym rekordzistą, jeśli chodzi o najdrożej sprzedane dzieło w Polsce, jest obraz "Rzeczywistość" Jacka Malczewskiego. W czerwcu 2025 roku płótno zostało sprzedane na aukcji za 22,2 mln zł. Przez lata uznawano je za zaginione. Jest jednym z najważniejszych dzieł symbolizmu w polskim malarstwie i powstało w najlepszym okresie twórczości artysty.

Malczewski w barokowej wręcz kompozycji dotknął najważniejszych tematów, które nurtowały go przez całą twórczość: misji artysty, patriotycznego posłannictwa sztuki oraz romantycznych i narodowych mitów. Przedstawia wielowątkową scenę z dużą liczbą postaci symbolizujących upadek Rzeczypospolitej i powstańczą historię zniewolonego kraju - opisywała Agata Szkup, historyk sztuki i prezes zarządu DESA Unicum. 

Ogromnym zainteresowaniem kolekcjonerów cieszy się także twórczość Tamary Łempickiej. "Portret Marjorie Ferry" jej autorstwa to oficjalnie najdroższy obraz namalowany przez polskiego artystę. W 2020 roku praca pobiła rekord i została sprzedana za ponad 82 miliony złotych na aukcji w londyńskim Christie’s. Marjorie Ferry to angielska śpiewaczka, którą artystka ukazała w charakterystycznym dla siebie stylu.

Rok wcześniej "La Tunique Rose" Łempickiej sprzedano na zagranicznej aukcji za około 50 mln zł.

Za wiele milionów złotych sprzedawano dzieła również innych polskich artystów. Przykładowo "Dwie mężatki" autorstwa Andrzeja Wróblewskiego w 2021 r. zostały sprzedane za 13,44 mln zł. 

W tym samym roku jeden z tzw. obrazów liczonych Romana Opałki kosztował nowego właściciela 8,64 mln zł.

Obraz "M22" Wojciecha Fangora w grudniu 2020 r. osiągnął na aukcji kwotę 7,3 mln zł. Z kolei rzeźba "Tindaro" Igora Mitoraja we wrześniu ub.r. została sprzedana za 6,89 mln zł.

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