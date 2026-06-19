Kolejna bariera w cywilnym lotnictwie ma zostać wkrótce przekroczona. Australijskie linie lotnicze Qantas zapowiedziały wprowadzenie do oferty najdłuższego lotu pasażerskiego bez międzylądowania - przekazał portal Euronews. Podróżni między Sydney w Australii a Londynem w Anglii mają pokonać ponad 16 tys. kilometrów. Pierwszy start - w ramach tzw. Projektu Sunrise (ang. wschód słońca) - zaplanowano na październik 2027 r.

Linie lotnicze Qantas zapowiedziały uruchomienie połączenia pasażerskiego, które będzie najdłuższym rejsem bez międzylądowania (zdjęcie ilustracyjne) / DAVID GRAY/AFP / East News

Linie Qantas zapowiedziały uruchomienie najdłuższego bezpośredniego lotu świata.

Połączenie z Sydney do Londynu ma wystartować w październiku 2027 roku.

Rekordowy rejs ma potrwać od 19 do 22 godzin.

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Bezpośredni lot z Sydney do Londynu

Linie lotnicze Qantas wskazały datę uruchomienia "Projektu Sunrise" - w październiku 2027 roku ma wystartować najdłuższe połączenie pasażerskie bez międzylądowania. Lot między Sydney a Londynem, liczący ponad 16 tys. km, ma zająć od 19 do 22 godzin.

Kolejną, oficjalnie zapowiedzianą w ramach projektu trasą ma być rejs z Sydney do Nowego Jorku. Termin uruchomienia ma zostać ogłoszony w przyszłym roku.

Specjalnie przygotowana maszyna

Obecnie najdłuższy lot pasażerski bez międzylądowania to trasa z Singapuru do Nowego Jorku linii Singapore Airlines (ok. 15,3 tys. km w niecałe 19 godzin). Nie podróżują ją jednak pasażerowie klasy ekonomicznej.

Tymczasem zapowiadany rekordowy rejs linii Qantas ma objąć miejsca w klasie ekonomicznej. Co ciekawe, producent samolotów przygotował maszynę specjalnie zmodyfikowaną na tę trasę - to Airbus A350-1000ULR. Weźmie na pokład 238 osób, większość, 140 pasażerów, właśnie w klasie ekonomicznej.

Standardowy model A350-1000 zabiera na pokład nawet 480 pasażerów. Zmodyfikowana wersja została jednak przygotowana specjalnie na potrzeby "Projektu Sunrise" - wyposażono ją w dodatkowy zbiornik paliwa o pojemności 20 tys. litrów. Linia Qantas odbierze łącznie 12 tych samolotów. Szczegóły zapowiedzianego przez australijskiego przewoźnika połączenia opisał portal Euronews.