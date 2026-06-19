W tym sezonie wakacyjnym mieszkańcy i turyści odwiedzający Kraków będą mogli przejechać się wyjątkowymi tramwajami z Warszawy, Poznania, Wrocławia i Katowic. To efekt największej w historii współpracy polskich miast w zakresie wymiany historycznych pojazdów szynowych. W zamian Kraków wypożyczył swoje zabytkowe wagony do innych miast.

/ Bogusław Świerzowski / krakow.pl /

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Największa wymiana tramwajów w Polsce

W czwartek w zajezdni tramwajowej w Nowej Hucie zaprezentowano wagony, które w tym roku biorą udział w wyjątkowej wymianie między polskimi miastami.

Jak podkreślił rzecznik krakowskiego MPK Marek Gancarczyk, „to największa jak do tej pory współpraca polskich miast, przedsiębiorstw i miłośników historycznych pojazdów w Polsce w zakresie wymiany historycznych tramwajów".

W tym roku po raz pierwszy do tego projektu dołączyły Tramwaje Śląskie.



Tramwajowe perełki z całej Polski

Na trasie Krakowskiej Linii Muzealnej pojawią się cztery wyjątkowe wagony:

Warszawa przekazała wagon 4NJ nr 838 – prototypową konstrukcję z 1957 roku, która przez niemal dekadę służyła mieszkańcom stolicy.

Poznań reprezentuje żółty tramwaj Beijnes 3G, wyprodukowany w latach 1959–1961 dla Amsterdamu, a od 2003 roku będący częścią poznańskiej kolekcji.

Katowice (Tramwaje Śląskie) wypożyczyły wagon 102Na nr 183, który od 2006 roku pełni funkcję pojazdu historycznego.

Wrocław wysłał do Krakowa jeden z najstarszych czynnych tramwajów w Polsce – wagon Maximum 325 z 1901 roku, który po latach został pieczołowicie odrestaurowany.

Krakowskie wagony wyruszyły w Polskę

W ramach wymiany z Krakowa do Warszawy trafił wagon Wismar nr 506, do Poznania – skład wagonów N-9 i ND-454, do Katowic – wagon SN1-59, a do Wrocławia – skład wagonów N-26 i ND-502.

Historyczne wagony już w trasie

Już w najbliższą niedzielę, 21 czerwca, pasażerowie będą mogli przejechać się jednym z wypożyczonych wagonów.

Na trasę linii nr 0 („Dajwór” – „Cichy Kącik”) wyjedzie poznański wagon Beijnes 3G. Dodatkowo, na specjalnej linii autobusowej nr 584 pojawią się kultowe autobusy: Ikarus 280, Scania 113ALB, MAN SG242 i Jelcz RTO 021.

Linia ta połączy „Prądnik Czerwony P+R” z „Zajezdnią Wola Duchacka”, umożliwiając zwiedzanie największej zajezdni autobusowej w Krakowie.



Wspólna inicjatywa polskich miast to niepowtarzalna okazja, by zobaczyć i przejechać się tramwajami, które na co dzień kursują w innych częściach kraju. To także szansa na poznanie historii i rozwoju komunikacji miejskiej w Polsce.

Jak zapowiadają organizatorzy, przez najbliższe tygodnie historyczne wagony będą regularnie pojawiać się na trasach Krakowskiej Linii Muzealnej, przyciągając zarówno mieszkańców, jak i turystów.