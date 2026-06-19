Koncerty, spływy galarami po Wiśle i potańcówki - to wszystko składa się na trzydniowy program Wianków w Krakowie. Tradycyjne świętowanie początku lata potrwa od piątku do niedzieli pod hasłem „Między ogniem a wodą”. Dla mieszkańców i turystów przygotowano bogaty program łączący tradycję z nowoczesnością.

/ KBF / Materiały prasowe

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Wianki to inspirowana jednym z rodzimych obrzędów związanych z letnim przesileniem słońca, cykliczna impreza kulturalna, odbywająca się co roku w Krakowie na bulwarach w zakolu Wisły.

Wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców oraz turystów odwiedzających w tych dniach stolicę Małopolski.



Koncerty, silent disco i warsztaty

Tegoroczne Wianki w Krakowie rozpoczną się już w piątek, 19 czerwca, wieczornym pokazem filmu „Cinema Paradiso” na Bulwarze Rodła oraz biforem wiankowym w centrum sztuki i technologii Wesoła Immersive.

W sobotę na uczestników czekają silent disco w Barbakanie i - po raz pierwszy - w Collegium Maius, koncerty Meli Koteluk, Lor, Zuty oraz duetu Sw@da x Niczos.

„Tegoroczne Wianki będą niczym żywioły - za dnia będą emanować kojarzonym z wodą spokojem, a po zmroku rozpalą symbolizowaną przez ogień energię nocy” - zapowiadają organizatorzy.

W różnych punktach miasta odbędą się warsztaty plecenia wianków oraz konkurs na najpiękniejszy wianek. Zgodnie z tradycją, uczestnicy będą mogli puścić swoje kwiatowe dzieła na Wiśle.

„To tam uczestnicy i uczestniczki znajdą przepiękne pachnące kwiaty, trawy i zioła symbolizujące najdłuższą noc w roku” – podkreślają organizatorzy.

W programie znalazły się także rejsy historycznymi galarami, warsztaty przyrodnicze, spacery ornitologiczne i świętojańskie, koncerty inspirowane dźwiękami lasu oraz wydarzenia z okazji 30-lecia Domu Norymberskiego.



Atrakcje dla miłośników przyrody i sportu

Niedzielę rozpocznie koncert o świcie będący częścią festiwalu EtnoKraków/Rozstaje. O godz. 3.30 rano na Bulwarze Poleskim wybrzmią pieśni kupalne wyrastające z tradycji bojkowskich i łemkowskich, żywieckich i śląskich, a wschód słońca i nowe lato powitają dźwięki podhalańskich trombit.

Tego samego dnia na placu przy Cricotece odbędzie się Piknik Niemożliwy, w ramach którego na uczestników czekają m.in. śniadanie sąsiedzkie, warsztaty plecenia wianków, wymiana roślin, spacer dźwiękowy czy koncert „Muzyka nad wodą”.

Nowością będzie inicjatywa „Wianki na sportowo” z treningami biegowymi i nordic walking.

Podczas Wianków nie zabraknie również multimedialnych iluminacji na fasadzie Pałacu Potockich, które połączą motywy lokalnych podań, dawnych rytuałów i natury związanej z Wisłą.