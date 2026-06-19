Robert Makłowicz, znany krytyk kulinarny i podróżnik, został uhonorowany jednym z chorwackich odznaczeń państwowych. Podczas uroczystości w Warszawie odebrał z rąk ambasadora Chorwacji Order Chorwackiej Plecionki. „To jest dla mnie powód do dumy niezwykłej” – przyznał Makłowicz, prezentując order swoim widzom na kanale na platformie YouTube.

Robert Makłowicz / East News / East News

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Podczas obchodów Dnia Państwowości i Dnia Sił Zbrojnych Republiki Chorwacji w Warszawie, Robert Makłowicz odebrał Order Chorwackiej Plecionki - jedno z chorwackich odznaczeń państwowych.

Podczas sesji Q&A, nagranej w dawnym pałacu biskupów w Lidzbarku Warmińskim, Makłowicz z dumą zaprezentował widzom order, który przyznał mu sam prezydent Chorwacji. To jest dla mnie powód do dumy niezwykłej, bo posiadam już odznaczenie austriackie, posiadam chorwackie, mam również nadane, ale nie odebrane, odznaczenie węgierskie, więc Austro-Węgry niemal w komplecie - mówił.

Wideo youtube

Podróżnik zaprezentował order swoim widzom. Jak to wszystko sobie przypnę, to będę wyglądać jak Breżniew. Ale sobie na szczęście przycinam brwi bardzo regularnie, żeby już całkowicie jak Breżniew nie wyglądać - żartował podczas nagrania.

Czym jest Order Chorwackiej Plecionki?

Order Chorwackiej Plecionki przyznawany jest zarówno obywatelom Chorwacji, jak i obcokrajowcom, którzy w szczególny sposób przyczynili się do promocji kraju i budowania jego pozytywnego wizerunku. Robert Makłowicz od lat promuje chorwacką kulturę, zwłaszcza kulinarną. Ma dom na półwyspie Pelješac w Dalmacji, a w Chorwacji ukazały się już dwie książki jego autorstwa. Przekładu dokonał m.in. Mladen Martić, wybitny tłumacz polskiej literatury.