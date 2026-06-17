Rzym konsekwentnie odmawia udziału w inicjatywie dotyczącej priorytetowych potrzeb Ukrainy w zakresie dostaw uzbrojenia ze Stanów Zjednoczonych. Minister obrony Guido Crosetto podkreślił w parlamencie, że Włochy nie zmieniają swojego stanowiska wobec programu PURL.

Włoski minister obrony Guido Crosetto / Wojciech Olkuśnik / East News

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W środę, po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, minister obrony Włoch Guido Crosetto poinformował, że jego kraj nie zamierza dołączyć do inicjatywy Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), stworzonej przez NATO i dotyczącej wspólnego zakupu amerykańskiej broni i systemów obronnych przeznaczonych dla Ukrainy.

Podczas wystąpienia w Izbie Deputowanych Crosetto wyjaśnił, że stanowisko Rzymu w tej sprawie od początku było jednoznaczne.

Nie podjąłem żadnego zobowiązania w Waszyngtonie. Minister obrony nie podejmuje żadnych zobowiązań; robią to rządy, ewentualnie parlamenty. W sprawie PURL od początku mówiliśmy "nie" i odpowiedź nadal brzmi "nie" - podkreślił, odnosząc się do pytań o efekty swojej niedawnej wizyty w Stanach Zjednoczonych.

Czym jest inicjatywa PURL?

PURL to nowy mechanizm NATO, który powstał w 2023 roku jako odpowiedź na rosnące potrzeby Ukrainy w zakresie uzbrojenia. Jego celem jest przyspieszenie i usprawnienie dostaw amerykańskiej broni oraz systemów obronnych, które mogą trafić do Kijowa, jeśli europejscy sojusznicy zdecydują się pokryć koszty ich zakupu.

Inicjatywa ma kluczowe znaczenie dla utrzymania tempa wsparcia wojskowego dla Ukrainy w obliczu trwającej rosyjskiej agresji.