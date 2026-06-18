"Państwo Tuska i Kacprzyka to państwo niesamowitej pogardy wobec obywateli. Jak można mówić ludziom, że brakuje pieniędzy w służbie zdrowia? Jak można wydłużać kolejki, stwierdzić, że nie będzie możliwości obsłużenia pewnych procedur medycznych, a w tym samym czasie pozwolić kaście faraonów z Platformy Obywatelskiej po prostu doić państwo?" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM były premier Mateusz Morawiecki. W ten sposób odniósł się do afery wokół Dawida Kacprzyka. Lekarz w trakcie specjalizacji i działacz Koalicji Obywatelskiej miał zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł.

Mateusz Morawiecki RMF FM

"Prywatny szpital za publiczne pieniądze"

Mateusz Morawiecki przekonywał w RMF FM, że Dawid Kacprzyk, który jest już poza Koalicją Obywatelską, był ważną postacią w ugrupowaniu Donalda Tuska i bliskim współpracownikiem premiera.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Morawiecki o "kaście faraonów". "Państwo niesamowitej pogardy wobec obywateli"

Pojawiał się koło najbardziej prominentnych działaczy. Był szefem platformerskiej młodzieżówki - wyliczał były premier. Ten człowiek oczywiście dzisiaj w panice będzie wygumkowywany - ocenił.

Morawiecki podkreślał w RMF FM, że po aferze wokół Kacprzyka jego partyjny kolega Janusz Cieszyński rozesłał zapytanie do wszystkich szpitalnych oddziałów ratunkowych w Polsce. Politycy PiS-u chcą walczyć z patologiami i "prywatnym folwarkiem" w takich miejscach.

To jest prywatny szpital za publiczne pieniądze. Prominentni działacze Platformy Obywatelskiej jako elita leczyli się, przychodzili z bólem głowy. W tym samym czasie czekał ktoś po wypadku - grzmiał rozmówca Tomasza Terlikowskiego.



To, co się dzieje w służbie zdrowia, to powrót do próby prywatyzacji - ostrzegał Morawiecki w RMF FM. Zapewniał jednocześnie, że będzie bronił medyków, bo zdecydowana większość osób pracujących w tej branży jest uczciwa.

Lekarz musi zarabiać godnie - zwrócił uwagę wiceprezes PiS-u.

Co z drugim progiem podatkowym? Morawiecki przebija propozycję Czarnka

Mateusz Morawiecki / Jakub Rutka / RMF FM

W rozmowie pojawił się też temat podniesienia drugiego progu podatkowego. Kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek chciałby, aby wynosił on 180 tys. złotych zamiast obecnych 120 tys. zł.

Trzeba podnosić próg podatkowy. Proponowałem, żeby się zastanowić nad waloryzacją tego progu - mówił Mateusz Morawiecki w RMF FM. Zasugerował też, że podwyżka mogłaby być jeszcze wyższa niż ta proponowana przez byłego ministra edukacji.

Analizowaliśmy w Zespole Pracy dla Polski również podniesienie do 200 tysięcy - stwierdził. Dopytywany, skąd wziąć na to pieniądze, odparł: "Zaproponowaliśmy kilka mechanizmów, które pokazują, gdzie w akcyzie, gdzie w podatku VAT, w podatku CIT obecnej koalicji rządzącej przeciekają przez palce pieniądze".

Morawiecki broni Bąkiewicza. "Absolutny skandal"

Były szef rządu odniósł się też do incydentu z udziałem Roberta Bąkiewicza w Berlinie. We wtorek grupa członków nieformalnej inicjatywy Ruch Obrony Granic chciała umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina tymczasowym pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. W związku z tym niemiecka policja zatrzymała m.in. Roberta Bąkiewicza. "Ponieważ doszło przy tym do stawiania oporu, nasze siły interwencyjne zastosowały również środki przymusu bezpośredniego" - poinformowała berlińska policja. Po zakończeniu czynności wszystkie osoby zostały zwolnione.

Jestem ciekaw, czy policja niemiecka zareagowałaby podobnie, gdyby w Berlinie była delegacja żydowska, która by chciała upamiętnić w podobny sposób jakiś znak żydowski. To jest absolutny skandal - ocenił Morawiecki.

Gość RMF FM uznał za "Himalaje żenady" wypowiedzi ministra spraw zagranicznych dotyczące incydentu z udziałem Bąkiewicza. Jeśli pan Bąkiewicz chce pokazać, jakim jest patriotą i gierojem, to mam nadzieję, że to, co próbował zrobić w Berlinie - bez sensu, bo tutaj pomnik będzie - zrobi w Moskwie, żeby tam się upomniał o te polskie ofiary rosyjskich czystek i morderstw - mówił m.in. Radosław Sikorski.

Konsul i minister spraw zagranicznych mają psi obowiązek wstawiać się za naszymi obywatelami. Tymczasem konsulat został sprywatyzowany niczym SOR w Szpitalu Południowym - podsumował Morawiecki.

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