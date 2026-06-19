Nietypowe zgłoszenie wpłynęło do straży miejskiej w Bogatyni. Jeden z mieszkańców poinformował funkcjonariuszy o chłopcu, który przy ulicy sprzedawał przygotowaną przez siebie lemoniadę. Interwencja zakończyła się jednak w nietypowy sposób. "Po przeprowadzeniu czynności służbowych funkcjonariusze podjęli decyzję o natychmiastowym zabezpieczeniu całego dostępnego towaru" - czytamy we wpisie straży miejskiej.

fot. Kai Horstmann via www.imago-images.de/Imago Stock and People/Eas/Facebook/Straż miejska w Bogatyni / East News

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Po otrzymaniu zgłoszenia patrol udał się na miejsce i potwierdził, że młody mieszkaniec rzeczywiście prowadzi sprzedaż własnoręcznie przygotowanego napoju. Jak relacjonowali później strażnicy w mediach społecznościowych, po przeprowadzeniu niezbędnych czynności podjęto decyzję o "zabezpieczeniu całego dostępnego towaru".

Jak się okazuje, funkcjonariusze wykupili cały zapas lemoniady z własnych środków, a następnie skonsumowali zakupiony napój. Podkreślili we wpisie, że jego jakość została oceniona bardzo wysoko. Strażnicy pogratulowali również chłopcu przedsiębiorczości.

Straż miejska: Nie ma przepisów regulujących dziecięce inicjatywy

Zadowolenia z przebiegu akcji nie kryła także rodzina młodego sprzedawcy. Pod internetowym wpisem straży głos zabrała mama chłopca, która przekazała, że Fabian jest bardzo usatysfakcjonowany efektami sprzedaży i dziękuje funkcjonariuszkom za okazane wsparcie.

Historia szybko zyskała popularność w mediach społecznościowych. W komentarzach internauci chwalili zarówno pomysłowość młodego mieszkańca, jak i reakcję strażników. Wielu użytkowników zwracało uwagę, że dziecięce inicjatywy zarobkowe kojarzą się z wakacyjną przedsiębiorczością i powinny spotykać się z życzliwym podejściem.

Przy okazji całej sytuacji straż miejska w Bogatyni przypomniała, że przepisy nie regulują wprost podobnych, okazjonalnych inicjatyw prowadzonych przez dzieci. "Zachęcamy jednak rodziców i opiekunów do zachowania rozsądku oraz sprawowania nadzoru nad młodymi przedsiębiorcami, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i miejsca prowadzenia sprzedaży" - czytamy we wpisie straży miejskiej.