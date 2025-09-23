Czy Polskie Stronnictwo Ludowe poprze projekt ustawy w sprawie zakazu sprzedaży alkoholu w nocy, złożony przez Nową Lewicę? Czy ograniczenie ma dotyczyć całego kraju? Czy na stacjach benzynowych powinien być sprzedawany alkohol? Między innymi na te pytania odpowie Marek Sawicki, poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL, który będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM.

Marek Sawicki / Jakub Rutka / RMF FM

Czy Marek Sawicki nadal uważa, że trzeba zmienić premiera? Czy rekonstrukcja rządu się dokonała? A może czekają nas kolejne zmiany w gabinecie Donalda Tuska? To kolejne pytania, które padną w Porannej rozmowie w RMF FM. Polityka zapytamy również o wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego na 80. sesji Zgromadzenia Narodowego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Czy samoloty naruszające polską przestrzeń powietrzną powinny być zestrzeliwane? Czy jest za wariantem tureckim, czy może woli ostrożnie podchodzić do tego tematu? Dlaczego PSL chce zniesienia dwukadencyjności prezydentów, burmistrzów i wójtów? Te kwestie również poruszymy w porannym programie na naszej antenie.

