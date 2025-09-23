Kilka miesięcy wcześniej zmarł mąż kobiety

Przedstawiciel prawny zapewniał sąd, że Lee popadła w rozpacz po śmierci męża, który zmarł na raka w 2017 roku.

Według prokuratury podanie nortryptyliny dwójce małych dzieci było aktem egoizmu, mającym na celu uwolnienie się od ciężaru samotnego rodzicielstwa - mówiła natomiast prokurator. To nie był altruistyczny akt matki, która straciła rozum i uważała, że postępuje słusznie; było wręcz przeciwnie - dodawała.

Proces trwał kilkanaście dni. Ława przysięgłych obradowała przez około trzy godziny, zanim wydała wyrok skazujący w obu zarzutach morderstwa.

Lee stała z głową spuszczoną i nie reagowała, gdy ogłaszano werdykt.

Szczątki dzieci znaleziono po aukcji magazynu

Ciała Yuny i Minu znaleziono w 2022 roku. Ich matka przestała wówczas płacić za komórkę w magazynie.

Zawartość schowka została sprzedana na aukcji rodzinie, która zabrała walizki do domu. Wtedy dokonano makabrycznego odkrycia.

Z raportu po sekcji zwłok wynika, że czas czterech lat między śmiercią a odkryciem szczątków utrudnił ustalenie dokładnej przyczyny zgonu.

Patolog sądowy stwierdził, że nie jest pewien, czy dzieci zmarły z powodu podanego leku, czy też dawka została użyta w celu ich obezwładnienia, zanim "zadano im śmierć w inny sposób".

Zmieniła nazwisko i wyjechała do Korei Południowej

Po zbrodni kobieta zmieniła nazwisko. Wyjechała z Nowej Zelandii i zerwała wszelkie kontakty z rodziną i znajomymi.

Miejsce jej pobytu udało się ustalić w 2022 roku. Odnaleziono ją w Korei Południowej. Wtedy doszło do jej ekstradycji do Nowej Zelandii.

Sąd wyda wyrok w sprawie kobiety 26 listopada.