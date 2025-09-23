Kontrolę nad TikTokiem w Stanach Zjednoczonych może wkrótce przejąć Larry Ellison, twórca firmy Oracle, pionier rozwoju AI i równocześnie jeden z najbogatszych ludzi na świecie. Jak podał Reuters, umowa w sprawie przejęcia amerykańskiej działalności TikToka, którą wynegocjował z Pekinem prezydent USA Donald Trump, jest już bliska finalizacji. Dzięki niej ta największa na świecie platforma społecznościowa, licząca 170 mln amerykańskich użytkowników, będzie mogła nadal działać w Stanach Zjednoczonych.

TikTok ma 2 mld użytkowników / Shutterstock

Wielkie zmiany na amerykańskim rynku mediów społecznościowych. Zgodnie z decyzją Kongresu Stanów Zjednoczonych, TikTok - jedna z najpopularniejszych aplikacji na świecie, licząca aż 2 miliardy użytkowników - miał zostać zamknięty w USA, jeśli jego chińscy właściciele z ByteDance nie zdecydują się na sprzedaż amerykańskich aktywów. Jak donoszą agencje prasowe, w tym Reuters, rodzimi nabywcy już się znaleźli, a TikTok trafi pod skrzydła amerykańskiego konsorcjum.

Kluczową rolę w tej transakcji odgrywa Oracle - gigant technologiczny z Doliny Krzemowej, który w ostatnich latach dynamicznie rozwija się w sektorze przechowywania danych w chmurze. To właśnie Oracle ma odpowiadać za obsługę infrastruktury, na której przechowywane będą dane amerykańskich użytkowników TikToka. Chińska spółka ByteDance zachowa mniej niż 20 procent udziałów w amerykańskiej części platformy.

Larry Ellison - miliarder, który zdetronizował Elona Muska

Larry Ellison / AARON SCHWARTZ / POOL / PAP/EPA

Za Oracle stoi 81-letni Larry Ellison - założyciel firmy, który zaczynał od inwestycji własnych środków w wysokości zaledwie 1200 dolarów. Dziś, dzięki rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją i rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi chmurowe, Ellison należy do najbogatszych ludzi świata. Jak informował portal Yahoo Finance, w połowie września jego majątek przekroczył 400 miliardów dolarów, co na krótko uczyniło go bogatszym nawet od Elona Muska.

Mimo ogromnego majątku, Ellison przez lata pozostawał w cieniu bardziej medialnych rywali z Doliny Krzemowej. Rzadko udziela wywiadów i nie jest aktywny w mediach społecznościowych. Słynie za to z ekstrawaganckich zakupów - w jego portfolio nieruchomości znajduje się m.in. rezydencja stylizowana na japoński pałac cesarski z XVI wieku czy słynny pub The Eagle and Child w Oksfordzie, gdzie spotykali się C.S. Lewis i J.R.R. Tolkien.

Przejęcie TikToka nie jest jedyną medialną inwestycją Ellisona. Jego syn David, za pośrednictwem firmy Skydance, przejął w tym roku koncern Paramount, właściciela m.in. amerykańskiej stacji CBS i brytyjskiej Channel 5. Według doniesień "Wall Street Journal", Ellison senior ma obecnie na oku kolejnego medialnego giganta - Warner Bros. Discovery, do którego należy także polski TVN.

Warto przypomnieć, że Ellison przez lata wspierał polityków różnych opcji. Był hojnym sponsorem Billa Clintona, a także inwestował w think tank Tony’ego Blaira. Od dekady jednak coraz mocniej zbliża się do Partii Republikańskiej i Donalda Trumpa. W 2020 roku zorganizował zbiórkę funduszy na rzecz Trumpa, a podczas jego prezydentury wielokrotnie gościł w Białym Domu.



