Gdzie miałaby zostać zlokalizowana amerykańska baza w Polsce? Kiedy poznamy decyzje rządu? Dlaczego Polska wciąż nie przekazała Ukrainie myśliwców MiG-29? Polska stawia warunki Ukrainie ze względu na spory historyczne? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Pawła Zalewskiego, wiceministra obrony narodowej. Zapraszamy!

Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej / Jakub Rutka / RMF24

Wiceszefa MON Pawła Zalewskiego zapytamy o rozmowy Polski z USA na temat amerykańskiej obecności w Polsce. Gdzie miałaby zostać zlokalizowana amerykańska baza w Polsce?

Porozmawiamy także o napięciach na linii Warszawa-Kijów. Dlaczego Polska wciąż nie przekazała Ukrainie myśliwców MiG-29? Czy spór wokół historii i UPA wpływa na współpracę wojskową obu państw?

Będzie też o nowej umowie wojskowej z Niemcami. Warszawa zdecyduje się na traktat z gwarancjami bezpieczeństwa podobny do tych podpisanych wcześniej z Francją i Wielką Brytanią?

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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