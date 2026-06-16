Blisko pół tysiąca uczennic wzięło udział w kolejnej odsłonie akcji "Mistrzynie w Szkołach", zorganizowanej przez Fundację Otylii Jędrzejczak. Wydarzenie, które odbyło się w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 w Krakowie, miało na celu zachęcenie dziewcząt do uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego oraz promowanie zdrowego stylu życia.

/ Rafał Oleksiewicz /

W zajęciach wzięły udział gwiazdy polskiego sportu, w tym mistrzyni olimpijska w pływaniu Otylia Jędrzejczak, multimedalistka mistrzostw Europy w lekkiej atletyce Sofia Ennaoui, biathlonistka Natalia Sidorowicz oraz trenerka personalna i była mistrzyni świata w karate Katrin Kargbo.

Przyjechałyśmy, by powiedzieć dziewczętom, że są wyjątkowe i niepowtarzalne. Regularna aktywność fizyczna wpływa nie tylko na zdrowie fizyczne, ale także psychiczne - podkreślała Jędrzejczak.

Podczas spotkania uczestniczki miały okazję wziąć udział w intensywnych ćwiczeniach fizycznych oraz wysłuchać inspirujących historii sportowców. Sofia Ennaoui, dzieląc się swoją historią, zachęcała dziewczęta do realizacji marzeń i podkreślała, że pasja do sportu może być kluczem do sukcesu. To ważne, by przekazywać młodym osobom naszą pasję do życia i sportu - mówiła Ennaoui.

/ Fot. Rafał Oleksiewicz /

Wtorkowe zajęcia były drugimi z pięciu zaplanowanych na 2026 rok w ramach programu "Mistrzynie w Szkołach.

Otylia Jędrzejczak, której fundacja od 2008 roku organizuje te zajęcia, podkreślała znaczenie walki z bezzasadnymi absencjami dziewcząt na lekcjach wychowania fizycznego. Chcemy, by uczestniczki chciały być mistrzyniami życia, by szukały pewności siebie. Naszym hasłem jest "Jestem sobą, Jestem Bella" i robimy wszystko, by dziewczyny to hasło zapamiętały - zaznaczyła Jędrzejczak.

/ Rafał Oleksiewcz /

Dzięki wsparciu sponsorów, uczestniczki otrzymały atrakcyjne pakiety startowe, a wydarzenie stało się okazją do promowania zdrowego stylu życia i budowania pewności siebie wśród młodych dziewcząt.