Jak to możliwe, że lekarz miał zarobić nawet 1,6 miliona złotych, mimo że nie pojawiał się na części dyżurów? Czy to efekt pojedynczego nadużycia, czy raczej przykład systemu, który pozwala na takie sytuacje przez brak realnej kontroli? Poruszymy również kwestię języka debaty publicznej i rosnącej agresji wobec urzędników państwowych Krajowej Administracji Skarbowej. Czy przekraczane są granice, które mogą prowadzić do realnych zagrożeń i gdzie kończy się krytyka, a zaczyna nagonka? O tym w Rozmowie o 7 w Radiu RMF24 porozmawiamy z Grzegorzem Płaczkiem, politykiem Konfederacji.

Grzegorz Płaczek / Piotr Mazur / RMF FM

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W rozmowie pojawi się także temat przekazania myśliwców Ukrainie i napięć na linii rząd-prezydent. Czy pomoc dla Kijowa powinna być kontynuowana w obecnej formie? I czy możliwa jest zmiana tonu relacji między Warszawą a Kijowem?

Nie zabraknie tematów politycznych wokół samej Konfederacji. Czy ugrupowanie mówi jednym głosem i jak wyglądają jego wewnętrzne relacje? Ryszard Petru chce stworzyć nową formację polityczną, którą roboczo nazwał "Konfederacją light". Ma ona podebrać wyborów Konfederacji. Czy pojawienie się nowej inicjatywy zagraża ugrupowaniu?

Zapytamy także o wybory w Krakowie i brak wspólnego porozumienia opozycji w Senacie. Na jaki wynik liczy Konfederacja i jakie scenariusze są brane pod uwagę w drugiej turze? Porozmawiamy także o tym, czy zdaniem polityków Konfederacji obcokrajowcy nie powinni odbywać stażów i być zatrudniani w ministerstwach.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikację RMF ON i naszych mediów społecznościowych!