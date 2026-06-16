Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje wzrost temperatury w całym kraju, jednak miejscami pojawią się przelotne opady deszczu i burze. W najbliższych dniach Polska znajdzie się pod wpływem ciepłej, polarnej masy powietrza, a ciśnienie będzie stopniowo rosnąć. Zaskoczenie pogodowe czeka nas natomiast pod koniec tygodnia.

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Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Północna i Wschodnia pozostaje pod wpływem niżów znad Skandynawii i okolic Islandii, natomiast południowa i centralna część kontynentu znajduje się w obszarze podwyższonego ciśnienia. W nocy Polska będzie na skraju zatoki niżu z pogranicza Finlandii i Rosji, jednak w ciągu dnia od południowego zachodu zacznie obejmować ją rozbudowujący się klin słabego wyżu znad Francji. Z zachodu napływać będzie coraz cieplejsza polarna morska masa powietrza, a ciśnienie będzie stopniowo rosnąć.

Środa: Przelotne opady i lokalne burze

W środę prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, jednak na północnym wschodzie i południu kraju po południu okresami wzrastające do dużego. W tych rejonach miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze, podczas których suma opadów może wynieść do 15 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C nad morzem, przez około 20 st. C w centrum, do 24 st. C na południu i zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a w czasie burz w porywach osiągnie do 60 km/h, z kierunku północno-zachodniego.

Noc ze środy na czwartek: Chłodniej, miejscami przelotny deszcz

W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie na zachodzie i północy kraju okresami duże. W północno-zachodniej połowie kraju miejscami wystąpią słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 8 st. C na północnym wschodzie, około 10 st. C w centrum, do 15 st. C na południowym zachodzie. W kotlinach karpackich lokalnie od 5 st. C do 10 st. C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.

Czwartek: Coraz cieplej, ale z przelotnymi opadami

W czwartek we wschodniej połowie kraju początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, w drugiej części dnia okresami wzrastające do dużego. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, głównie w zachodniej połowie kraju, w centrum i na północy, prognozowane są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C nad morzem, przez 20-25 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 27 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie zachodni.

Warszawa: Stabilna pogoda z niewielkimi opadami

W środę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 22 st. C. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura minimalna 10 st. C. Wiatr słaby, zachodni. W czwartek w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna 24 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni oraz północno-zachodni.

IMGW: Czeka nas uderzenie lata

IMGW ogłasza, że końcówka tygodnia przyniesie prawdziwe "uderzenie lata".

"Po chłodniejszym i miejscami nadal niestabilnym początku okresu, z każdym dniem do Polski będzie napływać coraz cieplejsze powietrze. Pod koniec tygodnia czeka nas wyraźne uderzenie lata, temperatura miejscami może wzrosnąć nawet do 35 st. C" - podają synoptycy.

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