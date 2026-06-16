Amerykańska blokada irańskich portów została zniesiona jeszcze przed oficjalnym podpisaniem porozumienia pokojowego między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Decyzja ta była jednym z kluczowych warunków stawianych przez Teheran.

Niszczyciel rakietowy USS Rafael Peralta uczestniczący w blokadzie tankowca Stream pod banderą Iranu. Zdjęcie z maja tego roku / -/AFP/East News / East News

USA zniosły blokadę irańskich portów przed podpisaniem porozumienia pokojowego z Iranem.

Blokada została wprowadzona przez amerykańskie Dowództwo Centralne 12 kwietnia i obejmowała wszystkie statki kierujące się do i z irańskich portów.

Otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie blokady ogłosili prezydent USA Donald Trump i premier Pakistanu Shehbaz Sharif.

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We wtorek wiceminister spraw zagranicznych Iranu Madżid Tacht-Rawanczi poinformował, że amerykańska blokada irańskich portów została zniesiona jeszcze przed planowanym na piątek podpisaniem porozumienia pokojowego z USA. Zniesienie blokady było jednym z głównych warunków stawianych przez Teheran w negocjacjach z Waszyngtonem. Decyzja ta została ogłoszona po komunikacie prezydenta Donalda Trumpa i premiera Pakistanu Shehbaza Sharifa o zawarciu wstępnego porozumienia pokojowego między Stanami Zjednoczonymi a Iranem .

Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghai poinformował, że Iran zamierza pobierać opłaty za usługi morskie od wszystkich statków przepływających przez cieśninę Ormuz, co może stanowić nowe źródło dochodów dla irańskiego budżetu.

Blokada i jej skutki

Blokada irańskich portów została wprowadzona 12 kwietnia przez amerykańskie Dowództwo Centralne (CENTCOM). Obejmowała ona wszystkie statki zmierzające do i z irańskich portów oraz stref przybrzeżnych, w tym portów nad Zatoką Perską i Zatoką Omańską. W praktyce oznaczało to całkowite zablokowanie możliwości eksportu irańskiej ropy drogą morską.

Jednocześnie jednostki innych państw były zachęcane do żeglugi przez cieśninę Ormuz, co miało na celu utrzymanie płynności transportu morskiego w regionie.

Wypłata reparacji

Jednym z kluczowych punktów negocjacji były także kwestie finansowe. Według irańskich władz Stany Zjednoczone zobowiązały się do wypłaty reparacji za szkody wojenne oraz uwolnienia irańskich aktywów zamrożonych za granicą. Jednakże szczegóły tych ustaleń pozostają niejasne.

Prezydent Trump stanowczo zaprzeczył, jakoby USA miały zapłacić Iranowi 300 mln dolarów, choć wiceprezydent J.D. Vance przyznał, że Iran może uzyskać dostęp do funduszu wartego 300 mld dolarów dzięki inwestycjom państw regionu.

Niepewność wokół szczegółów porozumienia

Mimo ogłoszenia przełomu w relacjach amerykańsko-irańskich, wiele kwestii pozostaje otwartych. Nie jest jasne, czy obie strony w jednakowy sposób interpretują zobowiązania wynikające z porozumienia. Zarówno w Waszyngtonie, jak i w Teheranie trwają intensywne konsultacje dotyczące szczegółów przyszłej współpracy oraz realizacji uzgodnionych warunków.

Zniesienie blokady irańskich portów oraz otwarcie cieśniny Ormuz mogą mieć daleko idące skutki. Przywrócenie eksportu ropy na światowe rynki może wpłynąć na ceny surowca i stabilność energetyczną wielu państw. Jednocześnie porozumienie pokojowe między USA a Iranem może przyczynić się do zmniejszenia napięć w regionie i otworzyć drogę do dalszych negocjacji dotyczących bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej.