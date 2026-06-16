Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało we wtorek po południu alert dla mieszkańców powiatu starachowickiego. Woda w części Starachowic oraz gminach Brody i Wąchock jest niezdatna do spożycia z powodu wykrycia bakterii E. coli. Władze uruchomiły punkty dystrybucji wody i apelują o śledzenie komunikatów.

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Ostrzeżenie zostało wydane po decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach. Badania próbek wody z 15 czerwca wykazały obecność groźnych bakterii E. coli. Woda nie nadaje się do picia, przygotowywania posiłków, mycia zębów, naczyń, owoców ani przemywania ran. Można jej używać wyłącznie do celów gospodarczych, takich jak spłukiwanie toalet czy mycie podłóg.

W Starachowicach problem dotyczy osiedli Południe, Górniki i Skarpa oraz ulic Bocznej, Kornatka i Wschodniej. W gminie Brody skażenie występuje w miejscowościach Dziurów, Adamów i Ruda. W Wąchocku zakaz obejmuje mieszkańców ulic Wygoda i Górna.

Woda z beczkowozów i punkty dystrybucji

Władze miasta oraz wodociągi uruchomiły punkty dystrybucji wody oraz beczkowozy. Wodę można odebrać m.in. przy Szkole Podstawowej nr 6, kościele na ul. Nowowiejskiej, sklepie Carrefour oraz na placu pod Skałkami.

Całodobowy odbiór wody w woreczkach jest możliwy w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Woda z beczkowozów nadaje się do spożycia po wcześniejszym przegotowaniu.

Służby prowadzą obecnie chlorowanie sieci oraz niezbędne prace naprawcze. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ustala przyczynę wystąpienia skażenia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o śledzenie komunikatów urzędu miasta i urzędów gmin.