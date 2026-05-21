Magdalenę Biejat, wicemarszałek Senatu, zapytamy w Porannej rozmowie w RMF FM o obietnicę programową, według której nakłady na badania i rozwój miały osiągnąć 3 proc. PKB. "Bez inwestycji w naukę Polska pozostanie montownią cudzych technologii" - alarmują naukowcy, którzy szykują protest przed Sejmem. Czy rząd spełni swoją obietnicę? Czy ministerstwo nauki zawiodło środowisko akademickie?

Magdalena Biejat / Marcin Suchmiel / RMF FM

Senatorkę Lewicy zapytamy także o działania Izraela wobec uczestników flotylli Global Sumud, wśród których byli polscy obywatele. Dlaczego Izrael posunął się do akcji zbrojnej w stosunku do niegroźnych aktywistów? Czy takie akcje humanitarne mają dziś jeszcze realne znaczenie?

Porozmawiamy również o podatku od gigantów technologicznych. Dlaczego wielkie korporacje płacą w Polsce tak niskie podatki? Czy rząd rzeczywiście chce opodatkować big techy, czy tylko o tym mówi?

Wraca także temat wydatków poselskich. Posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska odliczyła w ubiegłym roku dokładnie 38 tys. 181 zł i 95 gr na "kilometrówki", chociaż nie posiada samochodu. Czy posłowie nadużywają przywilejów finansowanych z publicznych pieniędzy?

I wreszcie — polityczne sondaże. Lewica nadal balansuje w okolicach progu wyborczego, a część ugrupowań koalicji rządzącej traci poparcie. Czy trwają rozmowy o wspólnym bloku wyborczym? Czy możliwa jest wspólna lista z PSL? Jak bez szerokiej współpracy obecna większość ma szansę utrzymać władzę?

