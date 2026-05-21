​Zmniejszyła się liczba Polaków w Wielkiej Brytanii. Według opublikowanych w czwartek danych, w ciągu ostatniego roku 19 tys. opuściło kraj, a 6 tys. do niego przyjechało. "Prawdopodobnie wielu powraca do Polski" - mówi brytyjski analityk Ben Brindle.

Polonia podczas święta Gloucester w Anglii, 2024 r. / Shutterstock

Migracja to gorący temat w brytyjskiej polityce.

Eksperci podkreślają, że spadki migracji są też efektem polityki ograniczeń poprzedniego konserwatywnego rządu, a nie tylko obecnych działań.

Z raportu Narodowego Urzędu Statystycznego (ONS) za zeszły rok wynika, że spadek liczebności polskiej społeczności jest częścią szerszego trendu. Cała migracja netto (różnica między przyjazdami i wyjazdami) dla całej Unii Europejskiej i czterech krajów EFTA zmniejszyła się o 42 000.

Widzimy, że Polacy opuszczają Zjednoczone Królestwo. Oczywiście te dane nie pokazują, gdzie zmierzają, choć prawdopodobnie wielu powraca do Polski - skomentował dr Ben Brindle z Obserwatorium Migracyjnego na Uniwersytecie Oksfordzkim. Dodał, że "głównym powodem" zmniejszenia się polskiej społeczności nie jest zwiększony poziom wyjazdów, a mniejsza liczba przyjazdów

To główna przyczyna spadku migracji netto Polaków i szerzej, obywateli unijnych - podkreślił Brindle.

Migracja w Wielkiej Brytanii - najnowsze dane

W sumie migracja netto spadła o niemal połowę (48 proc.) w stosunku do poprzedniego roku i wyniosła 171 000. Była najniższa od 2012 roku, po wyłączeniu okresu pandemii. To także odczyt niższy o 82 proc. w stosunku do szczytu z początku 2023 r.

Około 813 000 ludzi przyjechało do kraju, a 642 000 go opuściło. ONS przekazało, że główny powód to mniejszy napływ imigrantów spoza Unii Europejskiej przyjeżdzających do pracy. Liczba ta spadła o 47 proc. w porównaniu do poprzedniego roku.

Z danych wynika, że liczba ludzi, którzy próbują się dostać na Wyspy nielegalnym szlakiem na łodziach, zwiększyła się o 3 proc., (było to ponad 39 000 ludzi), ale z drugiej strony o 12 proc. spadła liczba wniosków azylowych, a liczba azylantów czekających na rozpatrzenie podania w hotelach zmniejszyła się o 1/3, do niespełna 21 tysięcy.

Imigracja - kluczowy temat w Wielkiej Brytanii

Imigracja to w brytyjskiej polityce ważny temat, szczególnie akcentowany przez rosnącą w siłę prawicową Reform UK Nigela Farage'a.

Rząd Partii Pracy obiecał zmniejszenie napływu ludzi, a premier Keir Starmer przekonuje, że dane pokazują, że obietnicy dotrzymuje. "Wiem, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Wprowadzamy system migracyjny oparty na kwalifikacjach, który wynagradza wkład w rozwój kraju i kończy z naszym uzależnieniem od taniej siły roboczej z zagranicy" - napisał na portalu X.

Szefowa MSW Shabana Mahmood dodała, że rząd "przywraca porządek i kontrolę granic". Dr Ben Brindle z Obserwatorium Migracyjnego podkreśla jednak, że spadki to również efekty ograniczeń wprowadzonych jeszcze przez poprzedni, konserwatywny rząd.

Chris Philp z Partii Konserwatywnej stwierdził tymczasem, że imigracja spoza UE nadal jest zbyt wysoka. "Masowa imigracja ludzi o niskich kwalifikacjach podkopuje nasze społeczeństwo, a imigracja niskich płac szkodzi gospodarce" - ocenił w mediach społecznościowych.

ONS zastrzega, że dzisiejsze dane mogą jeszcze ulec korekcie.