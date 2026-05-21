Ścigany przez polską prokuraturę prezes serwisu Cinkciarz.pl został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych na jednym z poligonów wojskowych - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Marcin P. jest podejrzany o oszustwo na szkodę ponad 5 tysięcy klientów.

Prezes serwisu Cinkciarz.pl zatrzymany w USA. Przebywał na poligonie wojskowym

Zatrzymania dokonać mieli funkcjonariusze US Marshals, przy współpracy z Federalnym Biurem Śledczym oraz policjantami z "łowców cieni" Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Komendy Głównej.

Marcin P. wpadł na poligonie wojskowym w stanie Missouri. Jak usłyszał dziennikarz RMF FM, brał tam udział w ćwiczeniach. Nie ma jednak bliższych informacji na temat charakteru tych ćwiczeń. Z ustaleń RMF FM wynika też, że polscy funkcjonariusze pracowali nad sprawą od kilku miesięcy. Do zatrzymania doszło na podstawie informacji, które przekazywali amerykańskim partnerom.

Marcin P. był poszukiwany Czerwoną Notą Interpolu, Europejskim Nakazem Aresztowania i krajowymi listami gończymi.

Prokuratura Regionalna w Poznaniu ścigała go w związku z podejrzeniem popełnienia oszustw na ogromną skalę i prania pieniędzy pochodzących z przestępczego procederu, w ramach działalności jego firmy walutowej z województwa lubuskiego.

Żurek potwierdza zatrzymanie

Informację o zatrzymaniu Marcina P. potwierdził prokurator generalny Waldemar Żurek. "Był ścigany czerwoną notą Interpolu, Europejskim Nakazem Aresztowania i krajowymi listami gończymi. Trwa procedura ekstradycyjna. Dziękuję wszystkim, którzy ciężko pracują dla bezpieczeństwa naszego kraju i obywateli" - napisał na X.