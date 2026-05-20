Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Telewizji Republika, wraz z współpracownikami powołał nową organizację pod nazwą Stowarzyszenie Przyjaciół Republiki. Podmiot został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego 13 maja. Jak wynika z dokumentów rejestrowych, organizację zarejestrowano w mieście, w którym stacja organizowała wcześniej koncerty sylwestrowe.

W Chełmie zarejestrowano Stowarzyszenie Przyjaciół Republiki.

Nowa organizacja deklaruje wsparcie dla niezależnych mediów, wolności słowa oraz lokalnych liderów i społeczności.

Stowarzyszenie Przyjaciół Republiki oficjalnie uruchomione

We władzach nowego stowarzyszenia znaleźli się m.in. Tomasz Sakiewicz oraz Michał Rachoń. Jak podają branżowe media, w skład zarządu weszli także Beata Olechowska i Łukasz Kozłowski.

Olechowska jest współwłaścicielką platformy e-commerce Goryla.pl, uruchomionej pod koniec 2025 roku i powiązanej z Republiką. Z kolei w radzie stowarzyszenia znaleźli się Joanna Jenerowicz, Izabela Woźny oraz Radosław Dobrzyński.

Stowarzyszenie Przyjaciół Republiki i cele

W statucie organizacji zapisano, że jednym z głównych celów jest "promowanie niezależności mediów we wszelkich formach: prasy, radia, portali internetowych itp., ze szczególnym uwzględnieniem telewizji i telewizji internetowej".

Stowarzyszenie deklaruje także wsparcie dla dziennikarzy oraz osób tworzących media, m.in. poprzez pomoc prawną i materialną w działaniach związanych z ochroną wolności słowa i niezależności mediów.

Wśród celów organizacji wymieniono również promowanie niezależnej debaty publicznej, aktywizację społeczności lokalnych oraz wspieranie rozwoju liderów życia publicznego i społecznego. Statut zakłada także działania z zakresu edukacji obywatelskiej oraz kształcenia kadr dla społeczności lokalnych.

Fundacja Republiki

To kolejny podmiot związany ze środowiskiem Republiki. W połowie 2024 roku uruchomiono już Fundację Republika. Powstały również spółki o nazwach nawiązujących do działalności fundacyjnej - Fundatorres i Transatlantic Foundation. Ta ostatnia wydała książkę autorstwa Michała Rachonia i Sławomira Cenckiewicza pt. "Zgoda".

Sakiewicz w prokuraturze

W środę rano Tomasz Sakiewicz pojawił się w siedzibie Prokuratury Krajowej przy ul. Postępu w Warszawie. Prezes Telewizji Republika został wezwany w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym m.in. Zbigniewa Ziobry.

Przed budynkiem prokuratury zgromadzili się manifestanci wyrażający poparcie dla Sakiewicza i - jak podkreślali - wolności słowa. Na miejsce przybyli również parlamentarzyści oraz współpracownicy prezesa Republiki.

Zamierzam wejść do budynku prokuratury i jeśli znajdę legalnego prokuratora, to będę zeznawał - deklarował Sakiewicz przed wejściem do siedziby urzędu.

Według relacji obecnych na miejscu dziennikarzy początkowo doszło do zamieszania przy wejściu do budynku. Służby miały nie wpuszczać części pracowników i reporterów stacji, jednak po krótkiej wymianie zdań umożliwiono im wejście do środka.

Telewizja Republika to stacja informacyjno-publicystyczna o profilu konserwatywnym i skrajnie prawicowym. Telewizja została uruchomiona w 2013 roku, a jej twórcami są m.in. Tomasz Sakiewicz oraz środowisko związane z prasą prawicową, w tym z "Gazetą Polską".