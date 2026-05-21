"Mam mały apel zarówno do Pałacu Prezydenckiego, jaki Kancelarii Premiera RP: przestańmy wybierać fakty, przestańmy zamykać oczy na rzeczywistość. To nas będzie drogo kosztowało. Jak słyszę fantazję o tym, że nic się nie zmienia i nic się nie zmieni, to mam wrażenie, że ci ludzie, którzy tak mówią, żyją na innej planecie" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Adrian Zandberg o planowanych zmianach w kwestii rozmieszczenia wojsk amerykańskich w Polsce.

Zandberg wskazywał, że nie przewiduje koalicji z Lewicą i przygotowuje się na samodzielny start w wyborach. Różni nas podejście do postulatów. My je traktujemy poważnie, a inni postanowili je sprzedać za stołki w Ochotniczych Hufcach Pracy - ocenił.

W dalszej części podkreślał, że kilku polityków Koalicji Obywatelskiej i PiS podpisało się pod projektem ustawy Razem ws. ochrony najemnców. Pod projektem nie podpisał się nikt z Nowej Lewicy. Zdaje się, że oni mają zakaz podpisywania się pod czymkolwiek od Partii Razem. Dlatego z lekko ironicznym uśmiechem będę słuchać zapewnienia o miłości i przyjaźni od Nowej Lewicy - mówił gość RMF FM.

Poseł był też pytany o tzw. kilometrówki i fakt, że Anna Maria Żukowska, która nie posiada samochodu, pokonywała według dokumentów 90 kilometrów. Ja uważam, że każdy kilometr, który posłowie przejeżdżają, musiał być ewidencjonowany. To by ukróciło tę patologię, bo to jest patologia, w której posłowie wypisują z głowy, że przejechali tysiące kilometrów i biorą przelew - podkreślał.

Oburzające zachowanie Ben-Gwira

Zandberg komentował też w rozmowie Itamara Ben-Gwira. Minister bezpieczeństwa narodowego Izraela opublikował nagranie, na którym drwi z zatrzymanych aktywistów, próbujących dostarczyć pomoc humanitarną do Gazy. To, co się wydarzyło, jest skandalem, na które polska reakcja powinna być zdecydowanie silniejsza - stwierdził poseł.

Na uwagę, że Radosław Sikorski opublikował w tej sprawie wpis w mediach społecznościowych, odpowiadał: Ja chciałbym realnych działań. To jest to, na co polski rząd od wielu miesięcy nie potrafi się zdecydować. Polska powinna dołączyć do tych krajów, które chcą wymówienia umowy o specjalnym traktowaniu Izraela przez Unię Europejską.

Powinniśmy dołączyć do tych państw, które jasno i jednoznacznie mówią, że europejskie pieniądze nie powinny finansować zbrodni wojennych - dodawał. Zauważając, że w Izraelu rządzi skrajna prawica, podkreślał: Grzegorz Braun przy Ben-Gwirze to ponury gawędziarz.

Jego zdaniem Polska w tej sprawie powinna wezwać ambasadora Izraela do MSZ ( po rozmowie okazało się, że Radosław Sikorski wezwał izraelskiego chargé d’affaires - przyp. RMF FM ). Te sceny były skandaliczne. Ale też porwanie polskich obywateli jest zupełnie spoza rejestru tego, na co poważne państwo może sobie pozwolić. Mielibyśmy to potraktować jako normę, jako coś, na co się zgadzamy, że ktoś uprawia piractwo?

Amerykanie tracą zainteresowanie Europą? "Przestańmy wybierać fakty. To nas będzie drogo kosztowało"

15 maja agencja Reutera, powołując się na dwóch anonimowych urzędników amerykańskich, podała, że Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4 tys. żołnierzy USA do Polski. Od tego czasu zarówno przedstawiciele prezydenta, jak i rządu zapewniali, że liczba amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce nie zmniejszy się. Stany Zjednoczone - i to nie jest tajemnica dla nikogo (...) - są coraz bardziej zainteresowane sytuacją na Pacyfiku, coraz mniej zainteresowane sytuacją w Europie i naszym regionie. Ja mam wrażenie, jak słucham niektórych polityków (...), że oni ciągle patrzą na świat, jakbyśmy żyli w świecie sprzed 20 lat. Świecie, w którym USA są niekwestionowanym hegemonem, w którym Amerykanie są mocno skoncentrowani na sytuacji w regionie, w Europie, w którym jest inna klasa polityczna USA - ocenił współprzewodniczący Partii Razem.

Jego zdaniem Polska powinna rozwijać współpracę militarną i przemysłową z krajami regionu. Te kraje są położone na mapie w podobnym miejscu jak my. Mają w związku z tym podobne problemy i wyzwania jak my. Warto po prostu, na tyle, na ile to możliwe, skorzystać z tej zbieżności - przekonywał.

