​Influencer i streamer Piotr Hancke, znany jako Łatwogang, zapowiedział kolejną akcję charytatywną. Chce przejechać rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska, by zebrać środki na leczenie 8-letniego Maksa Tockiego chorego na dystrofię mięśniową Duchenne’a (DMD).

Łatwogang / WOJCIECH OLKUSNIK / East News

Piotr Hancke, znany jako Łatwogang, zapowiedział charytatywny przejazd rowerem z Zakopanego do Gdańska.

Celem akcji jest zebranie pieniędzy na terapię genową dla 8-letniego Maksa Tockieg. Więcej szczegółów poniżej.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Nowa zbiórka Łatwoganga

Przejazd Łatwoganga ma być transmitowany w internecie. Rozpocznie się w piątek (22 maja) o godz. 16. Organizator zapowiedział, że w trakcie przejazdu prowadzona będzie zbiórka na terapię genową dla chłopca - koszt leczenia w USA wynosi 15 mln zł, a brakuje jeszcze 12 mln zł.

"Postanowiłem, że chcę przejechać całą Polskę rowerem i to wszystko odbędzie się na żywo. (...) Podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maksa" - przekazał Łatwogang w opublikowanym nagraniu.

Zapowiedział również, że jeśli przed dotarciem do Gdańska uda się zebrać brakujące 12 mln zł, po krótkim odpoczynku wróci rowerem do Zakopanego.

Instagram Post

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a - czym jest?

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a to rzadka choroba genetyczna powodująca postępujący i nieodwracalny zanik mięśni. Jak wskazano w opisie zbiórki, większość chorych około 12. roku życia traci zdolność samodzielnego poruszania się, a choroba stopniowo obejmuje kolejne partie mięśni.

Organizatorzy podkreślają, że nowa terapia genowa dostępna w USA może zatrzymać rozwój choroby, jednak leczenie należy do najdroższych na świecie.

Według informacji zamieszczonych na stronie zbiórki, od października 2025 r. udało się zgromadzić ponad 3 mln zł.

Organizatorzy zaznaczają, że czas na podanie terapii jest ograniczony, ponieważ mogą ją przyjąć dzieci pozostające w stosunkowo dobrej kondycji fizycznej. Zapowiedziano również, że ewentualna nadwyżka środków zostanie przeznaczona na pomoc innym potrzebującym dzieciom.

Łatwogang zebrał dla fundacji Cancer Fighters ponad 250 mln zł

To kolejna duża akcja charytatywna organizowana przez Łatwoganga. W kwietniu prowadził trwający ponad dziewięć dni internetowy stream na rzecz fundacji Cancer Fighters , podczas którego zebrano ponad 250 mln zł. W szczytowym momencie transmisję oglądało ponad 1,5 mln osób.

W trakcie akcji odbywały się koncerty, licytacje i wyzwania realizowane przez zaproszonych gości ze świata muzyki, sportu i internetu. Jednym z symbolicznych elementów wydarzenia było golenie głów w geście solidarności z osobami chorującymi onkologicznie.

Impulsem do organizacji poprzedniej zbiórki był utwór "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" nagrany przez rapera Bedoesa i podopieczną fundacji Cancer Fighters Maję Mecan. Dochód z piosenki oraz środki ze streamu zostały przeznaczone na wsparcie osób chorych na raka. Łącznie podczas poprzedniej akcji udało się zebrać ponad 257,5 mln zł.