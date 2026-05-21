Lekarze z całej Polski zjechali do Jachranki pod Warszawą, by wybrać władze Naczelnej Izby Lekarskiej. Wszystko wskazuje na to, że doszło tam do cyberataku na systemy do głosowania.

Czwartek jest pierwszym dniem Krajowego Zjazdu Lekarzy w Jachrance pod Warszawą, podczas którego mają się odbyć wybory władz samorządu lekarskiego.

Służby zostały powiadomione o prawdopodobnym incydencie z cyberatakiem na systemy do głosowania w Naczelnej Izbie Lekarskiej - poinformowała Iwona Kania, zastępca rzecznika prasowego NIL.

Iwona Kania powiedziała, że pomimo awarii, którą wykryto podczas pierwszych głosowań w sprawach proceduralnych, zjazd przebiega zgodnie z wcześniej przyjętym planem.

Trwają prace serwisowe, które mają przywrócić możliwość głosowania elektronicznego.

Wybory władz NIL na pewno odbędą się, niezależnie od wyniku prac serwisowych.

Głosowania mogą się odbywać analogowo, ale cyfryzacja by je przyspieszyła, dlatego dokładamy starań, by delegaci nie musieli pracować do późnych godzin nocnych - powiedziała Kania.