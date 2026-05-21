Karol Nawrocki ma bardzo dobre relacje z prezydentem Trumpem. Dzięki temu wszyscy, którzy teraz biorą udział w ofensywie dyplomatycznej dotyczącej obecności żołnierzy USA w Polsce, mają atuty w ręku – przekonywał w Rozmowie o 7:00 w internetowym Radiu RMF24 Wojciech Kolarski. Prezydencki minister wskazał, iż naszym interesem jest, by nie wysyłać żadnych negatywnych sygnałów co do trwałości sojuszu z Amerykanami. Poinformował też, że dziś nie ma rozmowy o zwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. BBN wspiera MON – zapewnił nasz gość.

Pentagon wstrzymał decyzję o niezastępowaniu wycofanych z Polski 4 tys. żołnierzy - przekazał niedawno Mike Rogers, szef Komisji Sił Zbrojnych amerykańskiej Izby Reprezentantów. Czy to oznacza, że żołnierze ci koniec końców zostaną nad Wisłą?

To oznacza, że prezydent Karol Nawrocki ma bardzo dobre relacje z Białym Domem, z prezydentem Stanów Zjednoczonych i dzięki temu wszyscy, którzy biorą teraz udział w tej dyplomatycznej, polskiej ofensywie, która dotyczy obecności amerykańskich żołnierzy, czyli naszego bezpieczeństwa w Polsce, mają bardzo mocne karty i atuty w ręku - powiedział minister w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski.

Urzędnik poinformował, że ostatni raz Nawrocki i Trump rozmawiali ze sobą 3 maja. Pytany, skąd Karol Nawrocki dowiedział się o sytuacji związanej z relokacją wojsk amerykańskich, Kolarski wskazał, że z MON-u. Prowadzący rozmowę Piotr Salak przypomniał, że MON de facto dowiedział się o tym z mediów.

Jest wymiar prezydencki, ale jest też wymiar urzędniczy - powiedział Kolarski zapytany, dlaczego Trump osobiście nie przekazał Nawrockiemu informacji o relokacji wojsk w trakcie majowej rozmowy.

W Pentagonie toczą się spory, dyskusje. Są tacy urzędnicy, którzy chcą, żeby wojska USA zostały wycofane z Polski. Tam ścierają się różne grupy interesów - tłumaczył gość Radia RMF24.

Kolarski: Relacje Trump-Nawrocki kluczowe dla sprawy żołnierzy USA w Polsce

