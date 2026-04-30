Sejm zajmie się dziś wotum nieufności wobec minister klimatu oraz środowiska Pauliny Hennig-Kloski i minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Czy wszyscy koalicjanci zagłosują zgodnie za pozostawieniem ich na stanowiskach ministerialnych? Czy ceną PSL za poparcie szefowej resortu klimatu i środowiska jest dymisja jej zastępcy Mikołaja Dorożały? Na te i inne pytania odpowie Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, poseł PSL, który będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Zapraszamy!

Z Piotrem Zgorzelskim porozmawiamy również o uwolnieniu Andrzeja Poczobuta. Jakie były możliwe kulisy decyzji władz w Mińsku? Czy działania Aleksandra Łukaszenki wskazują na zmianę kursu wobec Zachodu?

Wśród tematów międzynarodowych pojawi się kwestia umowy z państwami Mercosur i ewentualnej skargi Polski do TSUE. Dlaczego jeszcze jej nie ma? Czy jej złożenie oznacza wstrzymanie umowy?

Rząd pracuje nam nowym projektem ustawy w sprawie kryptowalut. Czy prezydent Karol Nawrocki zdecyduje się na trzecie weto w tej sprawie? Polska 2050 postuluje odmrożenie jej projektu w sprawie regulacji rynku kryptowalut. Dlaczego koalicja rządowa nie chce się nim zająć, skoro pojawiają się nieoficjalne informacje, że Karol Nawrocki mógłby go podpisać?

Co się dzieje z projektem ustawy "SAFE 0 proc." autorstwa Polskiego Stronnictwa Ludowego?

