"Byłem bardzo poruszony (...) pierwszymi słowami Andrzeja Poczobuta. Kiedy go uściskałem, to on pytał wprost i właściwie, to było coś niesamowitego, kiedy mówi: 'No, ale powiedz, będę mógł wrócić, jak będę chciał?'" - relacjonował Donald Tusk moment spotkania z uwolnionym Andrzejem Poczobutem. Premier przekazał we wtorek, że w ramach wymiany więźniów z Białorusią, oprócz Poczobuta na polską stronę zostali przekazani duchowny Grzegorz Gaweł oraz jeden z obywateli białoruskich.

We wtorek doszło do wymiany więźniów między Polską a Białorusią. Wśród uwolnionych jest dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, Andrzej Poczobut, który był więziony od 2021 roku.

Wymiana była możliwa dzięki współpracy polskich służb, dyplomatów, sojuszników, w tym USA, Rumunii i Mołdawii, a także dzięki zatrzymaniu ważnych osób w Polsce przez służby specjalne.

We wtorek na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów na zasadzie "pięciu za pięciu", w ramach której władze w Mińsku zwolniły - jak wcześniej informowano - trzech Polaków i dwóch obywateli Mołdawii. J ednym z uwolnionych jest Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białoruś, który przebywał w więzieniu od 2021 r.

Premier Tusk na popołudniowej konferencji zrelacjonował swoją rozmowę z uwolnionym Poczobutem. Byłem bardzo poruszony (...) pierwszymi słowami Andrzeja Poczobuta. Kiedy go uściskałem, to on pytał wprost i właściwie, to było coś niesamowitego, kiedy mówi: "no, ale powiedz, będę mógł wrócić, jak będę chciał?" - mówił Tusk.

Szef rządu podkreślił, że zapewnił Poczobuta o tym, że od wtorku jest on "w pełni wolnym człowiekiem" i to on sam zadecyduje o swojej przyszłości. Od nas masz pełną pomoc, wszystko, co tylko będzie ci potrzebne. Ale każdą twoją decyzję uszanujemy - dodał premier.

Tusk podkreślił, że Poczobut jest człowiekiem bardzo zdeterminowanym, który "najwyraźniej nie ma zamiaru odpuścić tej sprawy, dla której poświęcił tyle lat wolności i właściwie całe swoje życie".

Tusk przekazał, że chociaż Poczobut jest "bardzo wyniszczony więzieniem fizycznie", jest "psychicznie w świetnej formie".