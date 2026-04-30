​Trzy osoby zatrzymali agenci CBA w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy zakupie węgla przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Chodzi o nabywanie w latach 2022-23 surowca o niskiej wartości. Postępowanie prowadzi śląski wydział Prokuratury Krajowej.

Zatrzymani to były współpracownik rządowej agencji, a także dwóch przedstawicieli spółki działającej w branży węglowej - informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.

Z ustaleń śledztwa wynika, że jeden z zatrzymanych, działając z upoważnienia ówczesnego prezesa RARS, ustawiał przetargi na zakup węgla, by wygrała je konkretna firma.

Zwycięzca postępowania - spółka z Warszawy - nie miała odpowiedniego doświadczenia, zaplecza technicznego ani personelu do realizacji zamówień. Dodatkowo była negatywnie zweryfikowana przez CBA.

O jakich zarzutach mowa?

Śledztwo dotyczy przekraczania uprawnień i niedopełniania obowiązków przez urzędników RARS przy zakupie węgla.

Prokuratura ustaliła też, że dostawca dostarczał węgiel rażąco niższej jakości, niż określono w decyzjach o zakupie. Śledczy badają też wątki dotyczące sprowadzania węgla z Rosji.

W ocenie prokuratorów te działania miały doprowadzić do szkody w wielkich rozmiarach - szacuje się ją na co najmniej 530 milionów złotych.