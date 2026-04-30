Donald Trump stwierdził w środę, po rozmowie z Władimirem Putinem, że Ukraina została pokonana, a każdy z jej 159 okrętów został zatopiony. Prezydent Stanów Zjednoczonych najwyraźniej pomylił kraje, bo nie dość, że Ukraina nie posiadała tylu jednostek, to jej sytuacja na froncie jest zdecydowanie lepsza, niż jeszcze rok temu.

Donald Trump odbył w środę półtoragodzinną rozmowę z Władimirem Putinem.

Prezydent USA ogłosił klęskę militarną Ukrainy, twierdząc, że straciła ona 159 okrętów.

Media szybko wyjaśniły, że gospodarz Białego Domu pomylił Ukrainę z Iranem, o którym mówił w identyczny sposób już wcześniej.

Jako pierwsza o środowej, półtoragodzinnej rozmowie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem poinformowała strona rosyjska. Jurij Uszakow, doradca prezydenta Rosji, ujawnił, że przywódcy rozmawiali m.in. o Iranie, ale też o możliwych projektach ekonomicznych i energetycznych.

Uwaga mediów skupiła się jednak na ewentualnym rozejmie w Dniu Zwycięstwa, który w Rosji obchodzony jest 9 maja. Święto upamiętnia zwycięstwo Związku Radzieckiego nad Trzecią Rzeszą w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w rosyjskiej propagandzie określa się tę część II wojny światowej, w której ZSRR walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej (1941-45).

Tutaj pojawiła się pierwsza rozbieżność. Jurij Uszakow poinformował, cytowany przez agencję Reutera, że to Putin zaproponował zawieszenie broni, do czego Trump miał się odnieść przychylnie.

Podczas późniejszego spotkania z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym Białego Domu amerykański prezydent powiedział, że to on zasugerował "małe zawieszenie broni" . Mógłby ogłosić coś z tym związanego. Czy już to ogłosił? - stwierdził, relacjonując swoją rozmowę z rosyjskim przywódcą.

Odbyliśmy bardzo dobrą rozmowę. Myślę, że wymyślimy rozwiązanie (wojny w Ukrainie) stosunkowo szybko. Mam taką nadzieję, chciałbym takiego rozwiązania - w ten sposób Trump opisał swoją rozmowę z Putinem na temat Ukrainy.

Chodziło o Iran, nie Ukrainę

To nie wszystko - podczas konferencji prasowej w Gabinecie Owalnym Donald Trump najprawdopodobniej pomylił Iran z Ukrainą, odpowiadając na pytanie jednej z dziennikarek, która z dwóch wojen - jego zdaniem - zakończy się wcześniej.

Nie wiem. Być może ramy czasowe będą takie same - odparł prezydent USA. Myślę, że Ukraina pod względem militarnym została pokonana. Nie dowiedzielibyście się tego, czytając fałszywe media, ale z wojskowego punktu widzenia, spójrzcie, ich marynarka wojenna - mieli 159 okrętów. Każdy z tych okrętów jest teraz pod wodą - dodał.

BBC zauważa, że Trump już wcześniej mówił, iż amerykańskie wojsko zatopiło 159 irańskich okrętów. Z kontekstu jasno zatem wynika, że amerykański przywódca miał na myśli klęskę militarną Iranu, nie Ukrainy.

O tym samym, wkrótce po wypowiedzi Trumpa, napisał Andrij Kowalenko, oficer Sił Zbrojnych Ukrainy i szef Centrum Zwalczania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. "Trump pomylił Ukrainę z Iranem, mówiąc o '159 zatopionych okrętach' i o porażce w wojnie. Ważne jest, by to doprecyzować" - podkreślił we wpisie na Telegramie.

Stacja CNN też twierdzi, że mówiąc o klęsce militarnej, Trump najprawdopodobniej pomylił państwa. Tym bardziej, że Ukraina nigdy nie miała 159 okrętów, a sytuacja sił ukraińskich na froncie jest zdecydowanie lepsza, niż była jeszcze rok temu.

Biały Dom na razie nie udzielił dodatkowych komentarzy w sprawie słów prezydenta USA.