Diego Simeone, trener hiszpańskiego Atlético Madryt wraz z żoną, Carlą Pereyrą, w ciszy i bez rozgłosu stworzył w Madrycie prawdziwe imperium nieruchomości. Jak ujawniła gazeta „El Español” Argentyńczyk posiada 180 apartamentów, 7 budynków i aktywa warte dziesiątki milionów euro.

Simeone od lat kojarzony jest z piłkarską pasją, dyscypliną i nieustępliwością. Jednak poza światem sportu, życie Argentyńczyka opiera się na czymś znacznie bardziej trwałym niż chwilowe emocje na stadionie - na solidnych fundamentach inwestycji w nieruchomości. Wspólnie z Pereyrą zbudowali imperium obejmujące aż 180 apartamentów i 7 budynków w samym sercu Madrytu.

Carpersim SL - serce imperium

Centralnym punktem tego rozbudowanego biznesu jest spółka Carpersim SL. To właśnie przez nią małżeństwo zarządza większością swoich inwestycji. Według najnowszych danych z rejestru handlowego, firma dysponuje aktywami o wartości blisko 40 milionów euro. Z tego aż 13,8 miliona euro stanowią inwestycje stricte nieruchomościowe, a kolejne 19 milionów to trwały majątek firmy.

Simeone i Pereyra nie poprzestają na samym kupowaniu mieszkań. Ich podejście do biznesu jest w pełni profesjonalne - większość apartamentów i studiów znajduje się w prestiżowych lokalizacjach w centrum Madrytu i jest wynajmowana za pośrednictwem autorskiej platformy MyLocation. Dzięki temu mają pełną kontrolę nad każdym etapem - od zakupu, przez remont i aranżację, aż po wynajem. Apartamenty są odświeżane i urządzane w jednolitym, nowoczesnym stylu, a oferta skierowana jest zarówno do wymagających studentów, jak i menedżerów czy turystów szukających komfortu w stolicy Hiszpanii.

Efekty tej strategii są widoczne gołym okiem. W 2024 roku przychody z wynajmu apartamentów potroiły się w porównaniu z rokiem poprzednim, przekraczając 330 tysięcy euro. Co więcej, wartość netto majątku firmy zbliża się już do 20 milionów euro - wszystko to wypracowane wyłącznie przez rodzinę Simeone-Pereyra.

Carla Pereyra - strateg i lider

Choć to nazwisko Simeone przyciąga uwagę, Forbes España nie ma wątpliwości - to Carla Pereyra jest prawdziwym strategiem tego przedsięwzięcia. Zaczynała od zarządzania kilkoma mieszkaniami dla studentów, dziś kieruje rozbudowaną strukturą obejmującą setki apartamentów i kolejne inwestycje w przygotowaniu. Sama przyznaje, że jej marzeniem było stworzenie czegoś od podstaw - i to marzenie właśnie się spełnia.

Najlepszym dowodem na rozmach ich działań jest nowy projekt w północnej części Madrytu, w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Tres Cantos. Tam, na zakupionej działce, powstają już dwa nowoczesne budynki finansowane zarówno z rodzinnych środków, jak i kredytów bankowych. Projekt realizowany jest przez spółkę Tres Cantos 1415 i pokazuje, że małżeństwo nie ogranicza się do inwestycji w centrum miasta. Chętnie wchodzą na rynki wschodzące, blisko nowych centrów biznesowych i technologicznych, gdzie popyt na mieszkania stale rośnie.

Podczas gdy Simeone na co dzień żyje w rytmie meczów i sportowych emocji, jego życie poza futbolem to synonim stabilności i długofalowego planowania. Dywersyfikacja portfela, własna platforma wynajmu i przemyślane inwestycje sprawiły, że dziś Simeone i Pereyra należą do grona największych, choć niezwykle dyskretnych, właścicieli nieruchomości w Madrycie.