​Nowy sondaż zaufania IBRiS dla Onetu przynosi poważne przetasowania w czołówce. Prezydent Karol Nawrocki zwiększa przewagę nad resztą stawki, a Radosław Sikorski spada z długo zajmowanego drugiego miejsca - informuje w czwartek Onet, podając wyniki sondażu zaufania IBRiS.

Nowy sondaż zaufania przynosi wyraźnego lidera i zmianę na drugim miejscu.

Prezydent Karol Nawrocki w nowym sondażu IBRiS na zlecenie Onetu notuje 49,1 proc. wskazań pozytywnych ("zdecydowanie ufam" - 24,4 proc., "raczej ufam" - 24,7 proc.). To o 2,8 pkt proc. więcej, niż w badaniu z marca.

Złe zdanie o prezydencie ma 41,6 proc. badanych ("zdecydowanie nie ufam" - 28,5 proc., "raczej nie ufam" - 13,1 proc.). Oznacza to, że Nawrocki jako jedyny polityk w stawce notuje więcej wskazań pozytywnych niż negatywnych.

Drugie miejsce należy do premiera Donalda Tuska, któremu ufa 39,2 proc. osób ("zdecydowanie ufam" - 17,9 proc., "raczej ufam" - 21,3 proc.). Źle o szefie rządu myśli 53,2 proc. badanych ("zdecydowanie nie ufam" - 39,8 proc., "raczej nie ufam" - 13,4 proc.).

Donald Tusk wyprzedza tym samym Radosława Sikorskiego, który spada z długo okupowanej drugiej lokaty. Wicepremier i minister spraw zagranicznych może liczyć na 37,4 proc. pozytywnych wskazań ("zdecydowanie ufam" - 24,4 proc., "raczej ufam" - 24,7 proc.) i dokładnie 50 proc. negatywnych ("zdecydowanie nie ufam" - 28 proc., "raczej nie ufam" - 22 proc.).

Oznacza to, że zarówno premier, jak i minister spraw zagranicznych mają więcej wskazań negatywnych, niż pozytywnych. To może być sygnał alarmowy dla koalicji rządzącej, bo obu politykom KO nie ufa co najmniej połowa Polaków - pisze Onet.

Nowy sondaż zaufania. Morawiecki liderem opozycji

Liderem opozycji w rankingu pozostaje wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki, któremu ufa 36,8 proc. badanych, czyli o 2,7 pkt proc. więcej niż przed miesiącem. Oznacza to, że były premier i założyciel stowarzyszenia Rozwój Plus wskakuje na lokatę tuż za podium i może w przyszłości myśleć o ataku na pierwszą trójkę rankingu - do Radosława Sikorskiego traci tylko 0,6 pkt proc.