Trochę żenujące dla mnie było to, że Donald Tusk próbował jak wszystko, co dobre, przypisać tylko i wyłącznie sobie, pomijając dużą rolę prezydenta Karola Nawrockiego - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Jacek Sasin. Poseł PiS i były wicepremier komentował w ten sposób uwolnienie Andrzeja Poczobuta przez białoruski reżim.

Sasin: Tusk i jego ludzie próbują pomijać Nawrockiego

W porannej rozmowie w RMF FM Jacek Sasin mówił, że uwolnienie Andrzeja Poczobuta przez Białoruś to niewątpliwie sukces Polski. Tak jak napisał wczoraj pan prezes Jarosław Kaczyński, lepiej późno niż wcale, bo rzeczywiście w naszym przekonaniu można było wcześniej taki cel osiągnąć. Ale dobrze, że to jest - mówił Sasin.

Trochę takie żenujące dla mnie było to, że Donald Tusk próbował jak wszystko, co dobre, przypisać tylko i wyłącznie sobie, pomijając tutaj rolę, dużą rolę prezydenta Karola Nawrockiego - dodał polityk PiS.

Donald Tusk i jego ludzie próbują systemowo pomijać prezydenta Karola Nawrockiego, próbują deprecjonować jego rolę, próbują Polakom wmówić, że właściwie prezydenta w Polsce nie ma - podkreślił.

