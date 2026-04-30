​W nocy ze środy na czwartek Izrael przechwycił statki Globalnej Flotylli Sumud na wodach w pobliżu Krety, ponad 1100 km od wybrzeży Strefy Gazy. Na pokładzie jednego z nich znajdowała się Polka, adiunkt na Uniwersytecie Utrechckim dr Magdalena Górska - poinformował rzecznik Global Sumud Polska.

Izrael przechwycił statki flotylli z pomocą humanitarną.

Wśród zatrzymanych aktywistów jest polska badaczka z Uniwersytetu Utrechckiego.

Według organizatorów flotylli płynącej do Strefy Gazy izraelska marynarka wojenna przechwyciła w ciągu nocy 15 z 58 ich statków. Portal Times of Israel dodał, że w nocy zatrzymano około 175 aktywistów.

Na pokładzie wszystkich jednostek przewożących pomoc humanitarną do Strefy Gazy znajdowało się ponad tysiąc wolontariuszy.

Rzecznik Global Sumud Polska Rafał Piotrowski przekazał, że wśród zatrzymanych znajduje się polska badaczka mieszkająca w Utrechcie dr Magdalena Górska, zaangażowana w działania na rzecz zakończenia współpracy uczelni z izraelskimi instytucjami bezpośrednio powiązanymi z kompleksem militarnym.

Rzecznik poinformował, że izraelskie siły zagłuszyły kanały radiowe flotylli, w tym kanał alarmowy dla jednostek cywilnych.

"Do naszych łodzi zbliżyły się wojskowe motorówki, które zostały zidentyfikowane jako izraelskie. Celowano z nich laserami i bronią półautomatyczną. Uczestnikom flotylli nakazano przejść na dziób łodzi i uklęknąć" - poinformowała Global Sumud Flotilla.

Izrael: Proszę zmienić kurs

Organizatorzy opublikowali też nagranie wideo, na którym słychać wypowiedzi izraelskiego oficera marynarki wojennej, wzywającego aktywistów do zmiany kursu. "Jeśli chcecie dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy, możecie to zrobić za pośrednictwem ustalonych i znanych kanałów. Proszę zmienić kurs i wrócić do portu macierzystego. Jeśli przewozicie pomoc humanitarną, prosimy o udanie się do portu w Aszdodzie" - mówił izraelski oficer.