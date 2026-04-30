Tuż przed długim majowym weekendem kierowców w Małopolsce czekają poważne utrudnienia. Dzisiaj w Krakowie zaplanowano protesty przeciwko budowie trasy S7, które mogą sparaliżować ruch na kluczowych odcinkach obwodnicy miasta.

Protest na zakopiance w 2025 r. / Józef Polewka / RMF FM

Jak informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys, w Krakowie, w dwóch miejscach odbędą się protesty przeciwko budowie trasy S7.

Czwartkowe protesty mają objąć dwa strategiczne węzły autostrady A4 - Opatkowice oraz Łagiewniki.

W przypadku węzła Opatkowice blokada planowana jest na przejściu dla pieszych na łącznicy prowadzącej z autostrady w kierunku Zakopanego.

Drugi punkt to ulica Herberta w rejonie węzła Łagiewnickiego, gdzie protestujący zamierzają zablokować przejście na jezdni prowadzącej w stronę centrum Krakowa.

Mieszkańcy przeciwko budowie S7

Według zapowiedzi publikowanych w mediach społecznościowych, do protestu mają dołączyć mieszkańcy Krakowa oraz okolicznych gmin.

To kolejna odsłona sprzeciwu wobec budowy trasy S7. Ostatnia taka akcja miała miejsce w minioną niedzielę również na zakopiance.

Jak podkreślają organizatorzy, ich celem jest zwrócenie uwagi na problemy związane z planowaną inwestycją.



Początek dzisiejszych protestów zaplanowano na godzinę 15:00. Kierowcy powinni przygotować się na poważne utrudnienia, zwłaszcza na trasach wylotowych z Krakowa oraz na obwodnicy miasta.

Służby apelują o zachowanie ostrożności i wybieranie innych tras.

