Czwartek, 30 kwietnia, to ostateczny termin na złożenie zeznania podatkowego za 2025 rok. Podatnicy mają czas do północy, by dopełnić obowiązku wobec fiskusa. Zeznanie można złożyć elektronicznie, przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do urzędu skarbowego.

Różne formy składania PIT

Najwygodniejszą i najszybszą metodą jest rozliczenie online - przez usługę Twój e-PIT lub elektroniczne formularze dostępne na stronie podatki.gov.pl. W przypadku korzystania z e-Urzędu Skarbowego nie jest wymagany podpis elektroniczny. Osoby wybierające tradycyjną formę papierową mogą wysłać PIT pocztą - ważne, by zachować potwierdzenie nadania, szczególnie jeśli korzystają z placówek czynnych w nocy - lub złożyć dokument osobiście w urzędzie.

Twój e-PIT - gotowe rozliczenia i ulgi

Usługa Twój e-PIT oferuje wstępnie wypełnione zeznania dla najpopularniejszych formularzy: PIT-37, PIT-38, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, a także oświadczenia PIT-OP i informacje PIT-DZ. System automatycznie uwzględnia najczęściej wykorzystywane ulgi, m.in. na dzieci, dla osób do 26. roku życia, pracujących seniorów, na powrót oraz dla rodzin 4+. Pozostałe ulgi, jak termomodernizacyjna, należy wpisać samodzielnie.

Automatyczna akceptacja dla części podatników

Podatnicy rozliczający się na formularzach PIT-37 i PIT-38 nie muszą podejmować żadnych działań - jeśli nie złożą własnego zeznania, system automatycznie zaakceptuje wstępnie przygotowany dokument. W przypadku konieczności dopłaty podatku, fiskus poinformuje o kwocie do zapłaty w ciągu miesiąca od akceptacji zeznania.

Przedsiębiorcy muszą działać samodzielnie

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, korzystające z PIT-28, PIT-36 lub PIT-36L, muszą samodzielnie uzupełnić i wysłać swoje zeznania - system nie zaakceptuje ich automatycznie.

